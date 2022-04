ZRX, symbolet til 0x, har steget 46 % etter å ha kunngjort at de inngikk et samarbeid med ledende kryptobørs Coinbase for å drive sistnevntes nye sosiale NFT-markedsplass.

Hvis du vil vite hva ZRX er, om du kan få god avkastning, og de beste stedene å kjøpe ZRX, har du kommet til rett sted.

De beste stedene å kjøpe ZRX nå

Siden ZRX er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe ZRX ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe ZRX akkurat nå:

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din ZRX

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert ZRX.

Hva er ZRX?

0x er en infrastrukturprotokoll som lar brukere enkelt handle ERC20-tokens og andre eiendeler på Ethereum-blokkjeden uten å stole på sentraliserte mellomledd som tradisjonelle kryptovalutabørser.

0x oppnår denne desentraliserte utvekslingsfunksjonaliteten ved å bruke en samling av åpen kildekode og offentlig reviderbare smarte kontrakter som jobber sammen for å produsere en fleksibel handelsprotokoll med lav friksjon som utviklere enkelt kan flette inn i produktene sine.

0x støtter både fungible (ERC20) og ikke-fungible (ERC-723) tokens. Den kan brukes til tillatelsesfri handel med et bredt spekter av eiendeler, og gir innehavere en måte å kjøpe, selge og bytte Ethereum-eiendeler gjennom mer enn et dusin forskjellige apper.

Bør jeg kjøpe ZRX i dag?

ZRX kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og gjøre markedsundersøkelser før du forplikter deg. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

ZRX-prisprediksjon

Wallet Investor synes denne mynten er en middels god investering. I april 2027 spår de at den vil handles for 2,27 dollar. En 5-års investering vil generere inntekter på rundt +110 %. En investering på $100 kan være opptil $210 i denne perioden.

ZRX på sosiale medier