USAs president Joe Biden har signert en executive order som aktivt krever retningslinjer for Bitcoin og andre kryptovalutaer og hastetiltak for forskning og utvikling av sentralbankens digitale valuta (CBDC) i USA. Ordren skisserer hvordan regjeringen som helhet skal arbeide med å tilnærme seg spørsmålet om regulering av kryptovalutaer. Den oppfordrer alle tilsynsmyndigheter til å samarbeide om regulering og utvikling av digitale eiendeler.

Ordren sier:

"Min administrasjon setter det høyeste presserende på forsknings- og utviklingsinnsats i de potensielle design- og distribusjonsalternativene til en amerikansk CBDC. Ethvert fremtidig dollarbetalingssystem bør utformes på en måte som er i samsvar med USAs prioriteringer.»

Oppsummering av kjennelsen

I følge executive order har de fleste reguleringsbyråer mellom 120 dager og ett år på seg til å gi sine rapporter om hvordan Bitcoin og andre kryptovalutaer opererer i den amerikanske økonomien, hvordan de kan reguleres og hvordan de kan forhindre ulovlig bruk.

Ordren gir spesifikt en 210-dagers frist på et forslag til CBDC-utvikling.

Av ytterste viktighet er å utlede den ulovlige bruken av kryptovalutaer som tilfeller av krypto som brukes i løsepengevareangrep, og ordren søker å regulere digitale betalingsmetoder og stabile mynter på riktig måte.

Ordren sier:

«Det internasjonale Financial Stability Board (FSB), sammen med standardsettende organer, leder arbeidet med spørsmål knyttet til stabile mynter, grenseoverskridende pengeoverføringer og betalinger, og andre internasjonale dimensjoner av digitale eiendeler og betalinger, mens FATF [Financial Action] Task Force] fortsetter sitt lederskap med å sette AML/CFT [Anti-hvitvasking/bekjempelse av finansiering av terrorisme]-standarder for digitale eiendeler.»

Ordren pålegger også finansdepartementet, Financial Stability Oversight Council, Federal Trade Commission, Securities and Exchange Commission, føderale bankbyråer, Consumer Financial Protection Bureau og Commodity Futures Trading Commission å komme opp med retningslinjer for Bitcoin og kryptovalutaer for å bekjempe ulovlig bruk av digitale eiendeler og beskytte enkeltpersoner mot «systemiske økonomiske risikoer».

Ordren sier:

"Vi må redusere den ulovlige finans- og nasjonale sikkerhetsrisikoen som utgjøres av misbruk av digitale eiendeler."

Den utøvende ordren utelot ikke spørsmålet om nasjonal sikkerhet, og den sier at en ikke-statlig valuta kan brukes til å omgå sanksjoner utstedt mot regimer av USA.

Effekten av pålegget på kryptomarkedet

Ordren har blitt godt mottatt av flertallet av kryptoentusiaster og kryptomarkedet som har vært stigende i påvente av ordren har økt enda høyere etter at ordren ble signert.

Bitcoin har for eksempel steget med over 8% i dag og handles for tiden over $42K mens Ethereum er opp med over 5% og handles for tiden til $2701,22. Terra (LUNA) som leder den nåværende returen blant altcoins har økt med over 16% og handles for tiden til $99,67.