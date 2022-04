Det bredere kryptovalutamarkedet har underprestert de siste dagene.

Kryptovalutamarkedet har vært dårligere siden begynnelsen av uken. I løpet av de siste 24 timene har det totale kryptovalutamarkedet tapt mer enn 4 % av verdien, noe som har resultert i at den totale markedsverdien har falt under 1,9 billioner dollar.

Bitcoin er fortsatt den ledende kryptovalutaen etter markedsverdi, men fortsetter å lide på grunn av det bearish sentimentet som er i ferd med å utspille seg. I løpet av de siste 24 timene har Bitcoin tapt mer enn 5 % av verdien.

På pressetidspunktet handles Bitcoin til $40 171 etter å ha falt kort under støttenivået på $40k for noen timer siden. I løpet av de siste syv dagene har Bitcoin mistet mer enn 13 % av verdien, og har effektivt slettet gevinstene den hadde akkumulert sent i forrige måned.

Bitcoin ble tidligere handlet rundt $45k, og det bullish momentumet betydde at den kunne utfordre det psykologiske nivået på $50k. Men med den nåværende markedstrenden kan Bitcoin slite med å forsvare sin posisjon over $35k i løpet av de kommende dagene eller ukene.

Nøkkelnivåer å se på

BTC/USD 4-timers diagrammet er for øyeblikket bearish ettersom Bitcoin fortsetter å underprestere. De tekniske indikatorene viser også at det er en av de dårligste resultatene blant de 10 beste kryptovalutaene etter markedsverdi.

MACD-linjen har falt under den nøytrale sonen, noe som indikerer sterk bearish momentum for Bitcoin for øyeblikket.

Den 14-dagers relative styrkeindeksen på 31 viser at Bitcoin for øyeblikket er i den oversolgte regionen.

Hvis det bearish momentumet vedvarer, kan Bitcoin falle under den første store støtteprisen på $38 886 før slutten av dagen. Imidlertid bør den forsvare sin posisjon over det andre store støttenivået på $37 528 på kort sikt.

Men hvis det bullish momentumet kommer tilbake, kan Bitcoin handle over motstandsnivået på $42k i løpet av de kommende timene. Den vil trenge støtte fra det bredere markedet for å nå $44k-nivået igjen i løpet av de kommende timene eller dagene.