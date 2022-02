Stigningen setter Bitcoin på sporet for å konsolidere gevinster over $40k, noe som tyder på at et nytt mål ligger over motstandsnivået på $43k.

Bitcoins stigning fortsatte mandag etter helgens pause over $40 000, med okser som testet motstand over $43 000.

Oppgangen kommer etter at S&P 500 hadde sin beste uke så langt i år, selv når sentralbanker inntar aggressive haukiske holdninger midt i økende inflasjon. Bitcoins oppadgående bevegelse kan også ha blitt drevet av positive nyheter fra bilprodusenten Tesla Inc., som mandag sa at den har BTC verdt nesten 2 milliarder dollar.

Så, hva sier analytikere om Bitcoins kortsiktige prisbilde?

On-chain analyseplattform Santiment sier at Bitcoins høye korrelasjon med aksjer betyr at ytterligere prisutvikling med stor sannsynlighet kan følge S&P 500. Ifølge plattformen vil nye gevinster for referanseindeksen sannsynligvis føre til at BTC-prisen går opp.

" En positiv mandag vil være et godt tegn for uken som kommer, og en fortsettelse av kryptovaluta-gjeninnhentingen," skrev Santiment.

👀 Many eyes from the #crypto crowd will be on the incredibly close tie that #Bitcoin has had to the fluctuations of the volatile #SP500 . A positive Monday will be a good sign for the week to come, and a continuation of a #cryptocurrency rebound. 🤞 https://t.co/yw8WW8jskm pic.twitter.com/7aD0VLOm5L

Amerikanske aksjer er opp i tidlige handler på mandag, med S&P 500 som øker med 0,21 % og Nasdaq og Dow er også opp.

Pseudonym kryptohandler og Bitcoin-analytiker Rekt Capital sier at Bitcoin kan få en ny uke med stigning i grønt og " har delvis bekreftet et brudd tilbake til $38000-$43000-serien ."

Oppsiden fikk også Bitcoin til å sveve nær det 50-ukers eksponentielle glidende gjennomsnittet, som analytikeren sier er "et viktig glidende gjennomsnitt for Bull Market."

«EMA representerer et prispunkt på ~$44000 og kan fungere som en motstand. Men å slå den tilbake til støtte vil gjenopprette makro-bullish skjevhet for Bitcoin ," la han til .

Diagram som viser Bitcoins 50-ukers EMA til $44 000, et nøkkelprisnivå for okser. Kilde: Rekt Capital på Twitter .

Ifølge en annen analytiker betyr tilbakevisningen at Bitcoins mest "betydelige" barriere nå er på $48 400.

#Bitcoin | The most significant resistance level ahead of $BTC sits around $48,400, based on @intotheblock 's GIOM model. #BTC pic.twitter.com/RI8Wio3lZK

Josh Rager, en annen veldig populær kryptoanalytiker, sier at den sterke ukentlige stengingen kan hjelpe okser med å presse på for et utbrudd til $50 000. Han sier at sjansene for mer oppadgående momentum vil øke hvis BTC/USD klarer nok en grønn uke.

$BTC

Zooming out, strong weekly close

Decent chance it could push up to $50k if the price closes out green again this week

Lot's of chatter about bull-trap but R/R down here is decent especially when looking at higher time frames pic.twitter.com/v8ExJ3E855

