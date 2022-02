Hashstack lanserer ikke-depotbaserte sikre lån

Hashstack Finance har lansert sin åpne protokoll, den første DeFi-utlånsprotokollen noensinne som tilbyr ikke-depotbaserte sikre lån, erfarte Invezz fra en pressemelding.

Dette er en viktig milepæl i Hashstacks veikart ettersom de gjør seg klare til å lansere åpen protokoll hovednett i de kommende ukene.

Eneste uavhengige utlånsløsning i DeFi

Åpen protokoll er den eneste uavhengige utlånsløsningen i DeFi som gjør det mulig å gi underpantede lån med en sikkerhet i forhold til lån på opptil 1:3. Det betyr at du kan stille bare $100 som sikkerhet og låne opptil $300.

Av dette brukes $230 som handelskapital i plattformen. Låntakeren kan ta ut $70 (dvs. opptil 70 % sikkerhet).

Hashstack Finance-gründer Vinay kommenterte:

I dag, hvis du ønsker å låne $100 på Compound, eller Aave, eller til og med MakerDAO, må du stille en sikkerhet på minst $142. Dette bryter den primære intensjonen bak låneanskaffelse, og har restriktive bruksområder for låntakeren. Til sammenligning, gjennom Hashstacks åpne protokoll, vil du kunne låne de samme $100 med så lite som $33,33 som sikkerhet. Denne verdiøkningen på 4,25x mot alle etablerte markedsaktører i dag er en bemerkelsesverdig milepæl for defi-økosystemet generelt, og vil drive videre adopsjon.

Hashstacks åpne protokoll eliminerer ineffektivitet fra DeFi-økosystemet gjennom en tre-lags tilnærming:

Effektiv aktivautnyttelse gjennom diversifisering av tilgjengelige eiendeler via utlån og tilførsel av handelskapital

Tydelig oppdeling av APY og APR for innskudd/lån med minimum forpliktelsesperiode (MCP)

Undersikrede lån

Hashstack integreres med PancakeSwap og andre DeFi-løsninger for å forbedre låneverktøyet og forenkle markedsbytte i appen. Det betyr at låntakere ikke trenger å bytte dApp for å bytte de lånte tokenene til andre primære eller sekundære mynter.

Til å begynne med vil den åpne protokollen kun støtte store stabile mynter og flytende mynter som BTC, USDT, USDC, BNB og Hashstacks native governance token HASH. Åpen protokoll vil også bygge bro over eiendeler fra Avalanche, Ethereum og andre kjeder som en utvidelse av primærmarkedene.