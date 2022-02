Antoni Trenchev sier at Fed neppe vil være så aggressiv som forventet, og at "billige penger" sannsynligvis vil fortsette å strømme inn i krypto.

Nexo-medgründer Antoni Trenchev tror 2022 vil bli et humpete år for Bitcoin og det bredere kryptomarkedet.

Imidlertid tror han også at tilgangen på "billige penger" vil fortsette å fungere til fordel for kryptovalutaer. Og han forutser at gevinstene for kryptoaktiva vil være knyttet til dette scenariet, selv om han påpekte sammenhengen mellom kryptovalutamarkeder og aksjemarkeder.

I et intervju med CNBC på mandag sa Trenchev at økte investeringer i kryptoøkosystemet er en av grunnene til at handelen er mer låst med aksjemarkedene. Men dette, la han til, er et signal om økende adopsjon, og det kan bare være bra for sektoren.

Når det gjelder de bredere markedsutsiktene i forhold til den amerikanske sentralbankens kommende renteøkninger, sa Trenchev:

" Du vet at jeg har vært veldig skeptisk til handlingene til Federal Reserve og de foreslåtte renteøkningene [og] hvordan det til slutt vil utvikle seg. Min oppfatning er at billige penger er kommet for å bli, og dette er veldig bra for eiendeler som krypto .»

Nexo-sjefen sier at Fed kanskje ikke vil være så aggressiv som forventet, til tross for anslag fra Bank of America og andre analytikere om syv eller flere renteøkninger i 2022.

Ifølge ham forventes inflasjonen å stige ytterligere ettersom konsumprisindeksen stiger til 7,2 %.

Han fortalte CNBC at siste gang inflasjonen raste så raskt var på 1980-tallet, og at det Fed gjorde da var å øke rentene med 20 %. I år peker han på prognoser på 3 % i finansieringsrenter som en indikasjon på at den amerikanske sentralbanken ikke vil være så aggressiv.

Fed, sier han, har stanset arbeidet med en "balanse på 8 billioner dollar de har på bok."

Bitcoin-prisen steg i 2020 og 2021 da regjeringer implementerte pengepolitikk som gjorde at billioner av dollar strømmet inn i økonomien, og mye av det endte i kryptoinvesteringer. Utsiktene, ifølge Trenchev, er fortsatt en mulighet i 2022.

Trenchev kommenterte også metaverse og ikke-fungible tokens (NFT), og la merke til at hele økosystemet har potensial til å være til nytte for kryptovalutaer.