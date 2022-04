Bitcoin-prisen steg for andre dag på rad ettersom sentimentet har blitt bedre. BTC steg til det høyeste på $41,765, som var betydelig høyere enn denne ukens laveste på $38,800. Det er fortsatt betydelig under all-time high på nær $70.000.

Frykt og grådighet indeks

Bitcoin vippet høyere da investorer skyndte seg å kjøpe etter denne ukens betydelige nedgang. Data viser at Bitcoin frykt- og grådighetsindeksen fortsatt er i fryktsonen på 27. Likevel er dette nivået fortsatt bedre enn forrige ukes ekstreme fryktnivå på 25.

En nærmere titt på Bitcoins ytelse viser at den fortsatt er vesentlig korrelert med tradisjonelle eiendeler som aksjer. Den teknologitunge Nasdaq 100-indeksen har tatt seg kraftig opp i det siste selv etter de svake resultatene til Netflix.

Makromiljøet har vært litt dynamisk i det siste, med noen varer som har steget kraftig mens andre som trekker seg tilbake. Samtidig har obligasjonsmarkedet fortsatt å sende varselsignaler om amerikansk økonomi. Denne uken krysset 30-årsrenten 3%-nivået for første gang siden 2018.

En nærmere titt på data fra kjeden viser at noen investorer har begynt å kjøpe på dip. I følge Glassnode har en betydelig mengde Bitcoin-forsyning blitt akkumulert mellom $38k og $45k nivåer. Dette er viktige markedsnivåer fordi de bestemmer den nåværende konsolideringsfasen.

Glassnode bemerket også at de fleste Bitcoin-innehavere for tiden kjøpte myntene sine over $40 000-nivået og er stort sett langsiktige eiere. Samtidig kapitulerte mange mennesker som kjøpte myntene over $50 000 og har omfordelt myntene sine. Som et resultat, så lenge Bitcoin er mellom $35 000 og $42 000, er den fortsatt i en akkumuleringsfase.

Bitcoin pris prediksjon

På timediagrammet ser vi at mynten har vært i en sterk bullish trend de siste dagene. Den har klart å bevege seg over det viktige motstandsnivået på $41 550, som var det høyeste nivået 13. april.