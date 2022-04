Derfør stiger ApeCoin, som er opp med over 32 % i dag

Prisen på ApeCoin (APE) mynt har steget med 34,03% i dag, og den ble handlet for rundt $16,50 i skrivende stund.

I denne artikkelen vil vi fokusere på hva som får ApeCoin-prisen til å skyte i været.

Før vi ser nærmere på den nåværende opptrenden, la oss først forklare hva ApeCoin er.

ApeCoin er et verktøy og et ERC-20-styringstoken som brukes i APE-økosystemet inspirert av Yuga Labs Bored Ape Yacht Club (BAYC)-prosjektet for å stimulere og styrke et desentralisert fellesskap. APE er dens opprinnelige token.

La oss nå fordype oss i faktorene som forårsaker den bullish trenden.

En av hovedårsakene til at mynten har skutt i været er spekulasjonene rundt grunnleggeren, Yuga Labs, kunngjøring om det kommende metaverset.

19. mars lanserte Yuga Labs en teasertrailer kalt Otherside for sitt kommende metaverse. Yuga avslørte imidlertid ikke alle detaljene om prosjektet, men det var en anelse om at det vil være et metavers som vil integrere flere NFT-er og ApeCoin. Dessuten sa Yuga at flere detaljer vil bli avslørt i april.

See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin pic.twitter.com/1cnSk1CjXS

I tillegg vil Bored Ape Yacht Club ha sitt første jubileum 23. april siden lanseringen.

En annen grunn til prisøkningen er etter at @renegademasterr, Bored Ape-eier, sa at Yuga planlegger å lansere landsalg for prosjektet sitt snart, som vil bli priset i APE.

Was just sent some huge alpha re @yugalabs land drop. The sale will be a Dutch auction of some sort starting at 600 $APE.

BAYC / MAYC (Airdrop)

Punks, Meebits, Cool Cats, Nounz, WoW, Toadz (Auto WL)

Get your $APE ready. Looks like we’re gonna need it. #BAYC #OTHERSIDE

— renegademaster / guccibayc.eth (@renegademasterr) April 20, 2022