Bitcoins pris har hoppet 8% fra rundt $39 000 til over $42 200, mens personvernmynter også har fått en imponerende økning i forkant av Bidens Executive Order.

Bitcoin økte tidlig onsdag og nådde topper over $42 000. Dette utløse korte likvidasjoner verdt millioner. Alt dette skjedde midt i en bredere økning i kryptomarkedet, med altcoins ledet av personvernmynter som tok utgangspunkt i flaggskipskrypten for å oppnå imponerende gevinster.

BTCs rally over $42k kom som en følge av nyheter om en angivelig lekket pressemelding som delte detaljer om den etterlengtede amerikanske presidenten Joe Bidens utøvende ordre om kryptovalutaer.

Et faktaark om ordren, i en lekket utgivelse , indikerer "myndighetenes første tilnærming noensinne for å adressere risikoene og utnytte de potensielle fordelene med digitale eiendeler og deres underliggende teknologi."

I tillegg til å se på forbrukerbeskyttelse og begrense ulovlig finans, søker ordren å fremme USA som en teknologileder og legger planer for en digital sentralbankvaluta (CBDC).

Detaljene i eksekutivordren ser ut til å stemme overens med en uttalelse fra finansminister Janet Yellen, (raskt trukket ned fra finansdepartementets nettside) som tilsynelatende applauderte den utøvende ordren som et verktøy som ville «støtte ansvarlig innovasjon».

Mens offisielle detaljer om den Executive Order ennå ikke har kommet på markedet, reagerte kryptomarkedet positivt på den lekkede informasjonen.

Personvernmynter som Zcash (ZEC) og Monero (XMR) økte tosifret før nyhetene, med Monero som hoppet nesten 30 % på 24 timer og Zcash hadde +20 % oppside.

Bitcoin hoppet fra under $39.000 i tidlige handler til å bryte over $42.000. Referansekryptovalutaen handles for tiden rundt $42 220, omtrent 8,2 % opp de siste 24 timene.

Selv om BTC er over nøkkelstøtte på $40k, sier pseudonym kryptoanalytiker til Capo at den bearish strukturen forblir intakt. Han spår en stiv barriere nær $45.000-$46.000.

$BTC

Despite this bounce above 40k, price is still ranging between 33k and 45k. Bearish structure intact.

Main resistance: 45k-46k

Main target: 21k-23k pic.twitter.com/mRGeiPncMj

— il Capo Of Crypto (@CryptoCapo_) March 9, 2022