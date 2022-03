NEAR-Protocol stiger med 13 %: de beste stedene å kjøpe NEAR

Live NEAR Protocol-prisen i dag er $11,12 med et 24-timers handelsvolum på $750,6 millioner. Den 22. største mynten etter markedsverdi er opp 12,61 % i løpet av de siste 24 timene.

Denne artikkelen har alt du trenger å vite om NEAR Protocols token, inkludert om det er verdt å kjøpe og de beste stedene å kjøpe NEAR nå.

NEAR Protocol er en lag-ett blokkjede som ble designet som en fellesskapsdrevet cloud computing-plattform. Den eliminerer noen av begrensningene som har forvirret konkurrerende blokkjeder, for eksempel lave transaksjonshastigheter.

NEAR bruker menneskelesbare kontonavn, i motsetning til kryptografiske lommebokadresser som er felles for Ethereum. NEAR introduserer også unike løsninger på skaleringsproblemer og har sin egen konsensusmekanisme kalt «Doomslug».

NEAR bruker sin Nightshade-teknologi for å forbedre transaksjonsgjennomstrømningen massivt. Nightshade er en variant av sharding, der individuelle sett med validatorer behandler transaksjoner parallelt på tvers av flere sharding-kjeder, og forbedrer den totale kapasiteten til blokkjeden.

I motsetning til "vanlig" sharding, produserer shards i Nightshade en brøkdel av neste blokk, kalt "chunks". Ved å gjøre det er NEAR-protokollen i stand til å oppnå opptil 100 000 transaksjoner per sekund.

Den kan også oppnå nesten umiddelbar transaksjonsavslutning mens transaksjonsgebyrene holdes på praktisk talt null.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville følt om å tape penger.

Pris Predicition anslår en minimumspris på $18,38 i 2023. NEAR kan gå opp til $22,33 med en gjennomsnittspris på $19,04 i hele 2023.

I 2024 vil prisen på NEAR-protokollen nå minst $27,81. Det høyeste det kan gå er $32,41 med en gjennomsnittlig handelspris på $28,76. Til slutt vil NEAR bytte eier for minst $41,45 i 2025.

