Av alle personvernmynter er det Monero som stiger mest. Det antas at sanksjoner mot Russland vil føre til mer nettkriminalitet, og tokens som Monero blir mer populære fordi hackere sannsynligvis vil kreve betalinger i dem.

Denne artikkelen har alt du trenger å vite om Monero, inkludert om den er verdt å kjøpe og de beste stedene å kjøpe Monero nå.

Monero er et token med fokus på personvern og anonymitet, som ble etablert i 2014. Ifølge skaperne er personvern og sikkerhet deres toppprioritet. Effektivitet og brukervennlighet kommer i andre rekke.

Økosystemet har også som mål å gi alle brukere beskyttelse, også de uten teknisk bakgrunn.

Moneros prisøkning faller også sammen med prisbevegelsen til andre eiendeler, som aksjer. Dow Jones og Nasdaq 100-futures steg onsdag morgen da den ukrainske presidenten sa at han var klar til å inngå kompromisser om NATO-medlemskap og utbryterregionene.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på markedsekspertisen din, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville følt om å tape penger.

Wallet Investor gir en positiv spådom. De forventer at Monero-prisen vil gå opp fra $196,26 til $247,74 på ett år. Dette gir et inntjeningspotensial på +26,23 % på ett år.

Om fem år spår de at 1 XMR vil handles for $609, mer enn tre ganger dagens pris.

