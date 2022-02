Bitcoins hedge-teori kommer til kort etter russisk invasjon

Gitt den skurrende nyheten over natten om at Russland har invadert Ukraina, føles det litt trivielt å skrive om finans i ettermiddag. Jeg håper virkelig folket i Ukraina har det bra, og på et personlig nivå kan jeg bare ikke tro at vi i 2022 er på randen av krig i Europa. Det er trist.

Men når vi ser på finansmarkedene, har volatiliteten forståelig nok økt de siste 24 timene. I dette stykket vil jeg fokusere på noe jeg har funnet spesielt interessant: Bitcoins prisbevegelse sammenlignet med andre store aktivaklasser. Fordi en av de mest forførende narrativene i krypto er hedge-teorien:

• Bitcoin tilbyr en effektiv inflasjonssikring, en metode for å unngå fiat-fornedring (fremtredende i det nylige klimaet med pengetrykkingen som går brrrr).

• Det er digitalt gull – følgelig forbedrer Bitcoin risiko-avkastningsegenskaper for en portefølje som inneholder aksjer.

Spesielt det siste punktet er et jeg vil ta opp, i sammenheng med de siste 24 timene.

Markedsfall

Så, Putin erklærer krig. Hvordan reagerer markedene?

• Aksjer: S&P 500 faller rundt 2,8 %, Europas Stoxx 600-aksjeindeks faller 3,5 % og Nasdaq er nær 3 % ned. Dette er å forvente – ingen overraskelser her.

• Gull: Råvaren nådde et 17-måneders høydepunkt, opp ca. 1,5 %, og holder derfor sikringsløftet. Gullentusiaster gleder seg, men ikke noe utenom det vanlige her heller.

• Bitcoin: Det selverklærte digitale gullet har snakket seg opp som en sikring en stund nå. Vel, vi har vår krise og vi har et fall i aksjemarkedet – så på tide at Bitcoin legger pengene sine der munnen er. Resultatet? Et 7% nesedykk.

Nedgang av gull (svart), S&P 500 (blå) og Bitcoin (oransje) de siste 24 timene, via BarChart.com

Korrelasjon -> 1

I kriser går korrelasjonene til 1. Det er en flukt til kvalitet; investorer flykter fra risiko og foretrekker å holde trygg havn-eiendeler, hvorav kontanter er den mest åpenbare. Gull har på sin side lenge hatt et rykte som et tryggere sted å oppbevare verdier. Hendelsene de siste 24 timene har vist oss at Bitcoin ennå ikke kvalifiserer som en slik trygg havn. Volatilitet og krypto går hånd i hånd som peanøttsmør og syltetøy; før det standardavviket kommer ned, vil ikke Bitcoins mål om å etablere seg som et verdilager bli oppnådd.

Så, Bitcoin er fortsatt lærlingen til mesteren som er gull. Med de siste 30-dagers estimatene på Bitcoins volatilitet på 3,36 %, er det neppe overraskende at investorer reduserer eksponering i turbulente tider. For å unngå tvil betyr ikke dette at gull er en bedre investering enn Bitcoin (jeg bruker "mester"-begrepet veldig løst ovenfor). Personlig kan jeg ikke overbevise meg selv om å holde gull gitt avkastningskarakteristikkene som det har vist i løpet av det siste tiåret (mindre enn 5 % avkastning siden 2011, en tidsperiode hvor enhver annen eiendel har skutt oppover). Alternativkostnaden ved å holde gull har vært katastrofal i nyere tid. Men denne artikkelen handler om sikringsegenskaper, ikke forventet avkastning – og akkurat nå har ikke Bitcoin vært i stand til å holde stand i tider med markedsnedgangstider.

Gull er bare like over 2011-høydene, via BullionVault.

Modenhet

Det vi ikke må overse her (og jeg vil si det gang på gang) er Bitcoins barndom. Opprettet først i 2009, har veksten til mainstream vært hinsides i selv den villeste krypto-fanatikers drømmer. Likevel er folk utålmodige med volatiliteten – men hva forventer du? En anerkjent verdibutikk, fullt etablert etter knapt et tiår? Kulturer oppdaget først den skinnende skjønnheten til gull tilbake i 4000 f.Kr., Det har tatt tusenvis av år å utvikle statusen. Tror du faraoene i Egypt i 1200 f.Kr. laget smykker av Bitcoin? Ble den spanske erobreren Hernán Cortes' øye tiltrukket av den glitrende kvaliteten til blokkjedeteknologi på 1500-tallet?

Så mens Russlands marsj inn i Ukraina viser oss at Bitcoin ennå ikke er en anerkjent verdibutikk, bør ikke dette komme som en overraskelse. Akkurat nå vil du selvfølgelig heller være i kontanter eller gull enn krypto når en krig annonseres. Du trenger ikke grave i tallene for at det skal være åpenbart.

Presedens

La oss spole tilbake klokken til mars 2020, da vår vennlige nabolagspandemi først eksploderte på scenen og sendte seismiske bølger gjennom markedene. Riktignok var det et større sjokk enn Putins aggresjon i går kveld, med S&P 500 som hadde to av sine verste seks dager noensinne i løpet av en uke (-12,0 % og -9,5 %), men det er den siste krisen vi kan vise til . Bitcoin, på den annen side, falt halvparten av verdien på et øyeblikk, og stupte fra $7900 til $4100. Som min romkamerat pleide å si, når du først begynner med krypto, føles aksjer… kjedelig .

Bitcoin-diagram etter utbruddet av COVID, 11.–13. mars 2020

Framgang

Siden mars 2020 har vi sett Bitcoin bli lagt til Teslas balanse, blitt lovlig betalingsmiddel i El Salvador, gå inn i mainstream mediedekning og marsjere forbi en markedsverdi på $1T (før vi faller tilbake i år). De ondskapsfulle fallene har imidlertid fortsatt dukket opp:

• Mai 2021: $58 000 til $33 000

• Sep 2021: $53 000 til $41 000

• Nov/des 2021: $68 000 til $33 000

Så dagens tilbaketrekking skraper knapt overflaten, og det er med hendelser fra den virkelige verden som forårsaker dem. Spesielt krasjet i mai 2021 var tilsynelatende tilfeldig, med krypto som bare … er krypto.

Framtiden

La meg være tydelig: Jeg er langsiktig bullish på Bitcoin. Jeg tror fremgangen som er gjort på den institusjonelle siden, de strålende hodene som har gått over fra trad-fi og den vanlige aksepten alle er utrolig positive utviklinger de siste to årene. Jeg tror Bitcoin har en veldig viktig rolle å spille i samfunnets fremtid. Det er imidlertid ingen vei utenom det faktum at all denne volatiliteten fortsatt gjør det til et nervøst aktiva på kort sikt, og akkurat nå har det absolutt ikke oppnådd verdilagerstatus. For nysgjerrighetens skyld kjørte jeg tallene på den månedlige avkastningen til S&P 500 mot Bitcoin tilbake til 2013, for å se hvordan korrelasjonen har beveget seg. Du kan se at siden COVID har den vært relativt sterk (spesielt 2020 har en veldig høy korrelasjon, med Up Only-miljøet forårsaket av Fed-utskrift). Før 2019, er det litt over alt, siden Bitcoin ennå ikke hadde funnet hovedstrømmen. Det er ikke et veldig klart mønster uansett.



Det kan være en dag da slike negative makrohendelser, som de siste 24 timene, vil få Bitcoin til å tikke opp 1 % eller 2 %. Bitcoin vil være kjedelig, en trygg havn og det vil være mindre morsomt å snakke om. Jeg trenger absolutt ikke å skrive artikler daglig om det, så kanskje det til og med vil føre til at jeg ikke har jobb lengre. Men den frakoblingen med andre risikofylte eiendeler har ikke skjedd ennå, og de siste 24 timene er ytterligere bevis på det. Bitcoin må bli kjedeligere.

