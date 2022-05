Bitcoin-prisen falt kraftig på mandag for å bryte under $30 000 og registrere det laveste nivået siden juli 2021.

Ettersom salget i kryptomarkedet speilet mandagens blodbad på Wall Street til laveste nivå på $29 996, falt over 40 % av Bitcoin-tilførselen inn i et urealisert tap. Og kjededata fra Glassnode tyder på at mer smerte fortsatt er en mulighet hvis dagens utsikter sammenlignes med bjørnemarkedet i 2018.

Bildet kan bli verre gitt Bitcoins kortsiktige korrelasjon med aksjer, noe som betyr at flere tap for aksjer midt i høyere kurser og annen makro motvind kan føre til at BTC også stuper. Det ser stadig mørkere ut for Bitcoin, som kan trekke seg tilbake til nivået på $28k.

Men ifølge Perianne Boring, administrerende direktør og grunnlegger av Chamber of Digital Commerce, er reduksjonen en «massiv kjøpsmulighet.»

» Alt er nede ,» bemerket Boring i et intervju med CNBCs » Squawk Box » på tirsdag, og peker på krasjet som er sett i aksje- og obligasjonsmarkedene midt i Feds innstramming. De lave prisene gir muligheten til å kjøpe en dip, sa hun til CNBCs Andrew Ross Sorkin.

