Etter at stablecoinen mistet sin valutabinding til USD, gikk Terra inn i en nedadgående spiral. Tendensen fortsetter i dag, enda mer fremtredende enn i går, da LUNA «bare» mistet halvparten av sin verdi.

Terra hadde falt til #14 på Coinmarketcap, men i dag er det helt nede på #29. Er det på tide å kjøpe dippen før det er for sent?

Hvis du vil vite mer om Terra, om du kan få god avkastning, og de beste stedene å kjøpe Terra nå, har du kommet til rett sted.

De beste stedene å kjøpe Terra nå

eToro

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Kjøp LUNA med eToro idag Ansvarsfraskrivelse

Celsius

Celsius er stolt av å gi en plattform av kurert tjenester som har blitt forlatt av store banker - ting som rettferdig interesse, nullavgifter og lyn hurtigtransaksjoner. Vårt mål er å forstyrre finansnæringen, en lykkelig bruker om gangen, og introdusere økonomisk frihet gjennom Crypto.

Kjøp LUNA med Celsius idag

Hva er Terra?

Terra prøvde å skille seg ut gjennom bruken av fiat-festede stablecoins, og hevdet at den kombinerte de grenseløse fordelene med kryptovalutaer med den daglige prisstabiliteten til fiat-valutaer.

Dette er en pålitelig strategi, det er bare at dens stablecoin UST mistet koblingen, og det er grunnen til at alt dette skjedde. Stablecoinen ble faktisk ikke støttet.

Algoritmen som skulle justere stablecoin-tilbudet basert på etterspørsel hjalp ikke. Det ga LUNA-innehavere et insentiv til å bytte LUNA og stablecoins til lønnsomme valutakurser for enten å utvide eller trekke inn stablecoin-tilbudet for å matche etterspørselen.

Foreløpig er verken LUNA eller UST etterspurt. Nesten alle ledende børser har blokkert uttak.

Bør jeg kjøpe Terra i dag?

Terra kan definitivt være verdt å investere i hvis timingen er riktig. Det er kanskje ikke nå. Hvis du tror det vil komme seg, er dette en risiko du må ta.

Enhver investeringsbeslutning bør ta hensyn til risikotoleransen din. Ikke ta noen prisspådommer for pålydende.

Terra-prisprediksjon

Analytikere er fortsatt positive på Terra til tross for fallet. CryptoNewZ spår at den vil handle mellom $78 og $85 per mynt neste år. Wallet Investors ettårsprisprognose er $151.

Coinpedia forventer at LUNA vil handle mellom $132 og $257 på slutten av neste år. Gov Capital slutter seg til okser med sin prisprediksjon på $166 på ett år.

Terra på sosiale medier