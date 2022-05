Den forferdelige Otherside-mynten lar mange betale tusenvis av dollar i gassavgifter uten å motta noe

Yuga Labs nektet å be om unnskyldning, men ga i stedet Ethereum skylden og siterte behovet for å lage sin egen blokkjede for å skalere

Hele episoden oppsummerer den økende sentraliseringen av rikdom i NFT-er, med gjennomsnittlige investorer som blir priset ut

På mange måter fremstår Yuga-økosystemet som det stikk motsatte av hva krypto har til hensikt å være

Hvilket sirkus denne helgen ble i NFT-verdenen, og jeg mener ikke den gode typen (finnes det noen gode typer sirkus? De har alltid slått meg som litt grusomme).

Yuga Labs, selskapet bak Bored Ape Yacht Club, hadde sitt etterlengtede Otherside-mynt lørdag kveld, for kjøp av landstykker i deres kommende metaverse-spill. Oppstarten, som var verdt 4 milliarder dollar før denne helgen, hadde en ganske bra helg etter alt å dømme, og hentet inn omtrent 320 millioner dollar fra myntverket.

Imidlertid var denne lukrative siden det motsatte av det som skjedde for de fleste investorer. På grunn av den kolossale etterspørselen, økte Ethereum-gassavgiftene til det firesifrede, og etterlot mange investorer til å hoste opp enorme mengder gass – og fortsatt ikke få land som de ønsket.

Forutsigbare problemer

Problemet er imidlertid at alle visste at dette kom. Yugas handlinger var inkompetente, og det var ikke bare deres grove unnlatelse av å optimalisere kontrakten. De forlot også den nederlandske auksjonen som opprinnelig ble skremt, midt i en total mangel på åpenhet, og kunngjorde det obligatoriske ApeCoin-kjøpet sent.

Videre klarte de ikke å forhindre masseoppdrett av KYC-lommebøker. Kanskje det verste av alt, de donerte 15 000 til sine investorer, igjen på grunn av mangel på åpenhet, noe som stoppet forsyningen enda mer og presset gassen enda høyere. Alt dette førte til en fullstendig forutsigbar gasskrig og mange håpefulle nybegynnere tapte tusenvis av dollar.

Selv om Yuga har sagt at de vil refundere gass til de som hadde mislykkede transaksjoner, hjelper ikke det de tusener som ikke kunne sikre seg land – siden selskapet har nektet å tillate de som gikk glipp av preferanse i ethvert påfølgende salg, et trekk sett av mange i samfunnet som svært urettferdig.

I think @yugalabs can fix this. There are 100k deeds left that were going to distribute to current deed holders. They should WL all wallets that KYCed AND approved APE AND had enough APE to mint, but did not get to mint, and let them mint 1 over a week at 305 APE. Quick 🧵… — exlawyer.eth/tez (@exlawyernft) May 1, 2022

Men nedfallet stikker dypere, dessverre. 100 millioner dollar i likviditet ble sugd fra NFT-plassen, da handelsmenn solgte eiendelene sine for å stable opp på den kolossale mengden ETH som kreves for å kjøpe en tomt (og også betale for gass). Etherscan krasjet med all aktiviteten, og Solana fikk også et driftsbrudd på grunn av den overgripende feilen til blokkjedens validatorer, etter en flom av botaktivitet etter myntverket. NFT-samlinger andre steder på Solana og Ethereum så også prisene falle da handelsmenn solgte masse for å få midlene i lommeboken for mynten – en mynt som deretter ekskluderte mange.

Waiting for months and checking the news every day…Did the KYC in time,bought Ape on high beacuse u annouced in the last minute,got ready 1ETH in metamask…got the shock with gas war…sent eth from binance to metamask…arrived 3 hours late…and no land…very disappointed — B Bernadett (@Bernadett_4) May 1, 2022

Yuga klarer ikke å lese rommet

Mangelen på åpenhet, omtanke og ren gammel empati fra Yuga var ganske trist å se. Enda verre, etter å ha vært stille gjennom en god del av katastrofen, la de ut den tonedøve tweeten nedenfor, og viste at de fullstendig har mistet kontakten med den gjennomsnittlige investoren. De nektet å be om unnskyldning, og ga i stedet skylden på Ethereum for hele rotet, og hevdet at de trenger en egen kjede for å fortsette sine store ambisjoner om Web3-dominans.

We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that ApeCoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction. — Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022

Alle som er eksternt kjent med krypto kunne imidlertid ha forutsett dette på forhånd, og den virkelige skylden er på Yuga for ikke å optimalisere kontrakten. Løsningen deres nå er å lage en slags «BSC-stil», sentralisert blokkjede, og utvide imperiet og makten enda mer i rommet?

Som en påminnelse har dette selskapet allerede det største NFT-prosjektet på planeten i Bored Apes, de immaterielle rettighetene til den nest største samlingen i CryptoPunks, og deres egen mynt med en markedsverdi på over 4 milliarder dollar. Nå vil de også ha sin egen blokkjede?

Ethereum har problemer, det skal jeg ikke nekte for, men med sammenslåingen som kommer, jobber de i det minste med det. For ikke å snakke om størrelsen på fellesskapet og det store antallet utrolig intelligente individer som jobber med det. Hva har Bored Ape Yacht Club gjort for samfunnet? Hva har Yuga Labs gjort?

Sentralisering av rikdom

Det er den siste episoden som fremhever hvor eksklusiv NFT-verdenen er i ferd med å bli. Hvilken gjennomsnittlig investor har midler til å hoste opp firesifrede beløp i gass, pluss prisen på det faktiske landet (som var 305 ApeCoin, verdt $7000 på lørdag) for sjansen til å komme inn i Yuga-klubben? I økende grad blir dette en lekeplass for de ekstremt rike, hvor konsolideringen av rikdom blir mer svimmel for hver dag. Dessverre er det det stikk motsatte av hva så mange mennesker elsker med krypto – en mer demokratisk, mer rettferdig og tilgjengelig økonomisk infrastruktur.

Coming from someone who got a free $40K claim and a plot of land, Web3 is headed in the wrong direction It’s just becoming a game of “sucks you shoulda had more money.” I had friends who were hyped who couldn’t afford the gas and thats bs This is just becoming a rich kids club — Justinn.eth (@Grove_x3) May 1, 2022

I tillegg kjøpte mange handelsmenn Yugas ApeCoin for å foreta kjøpet. ApeCoin, husker du kanskje, ble sendt til alle innehavere av Bored Apes i mars. 10 094 mynter dukket opp i hver innehavers lommebok, noe som tilsvarer $150 000 i gjeldende priser. Å allerede eie en Ape, som for øyeblikket har en gulvpris på rundt $300 000, betyr selvfølgelig at de som har droppet ApeCoin allerede hadde det «bra».

For ikke å nevne det faktum at tokenomikken til ApeCoin er veldig sentrert, med 15% av forsyningen beholdt av Yuga Labs, 14% går til BAYC-grunnleggerne, 15% til de første BAYC-eierne og 8% som jobbet med DAO-lanseringen. For de som teller, utgjør det over halvparten av tilbudet.

Denne ukens Otherside mynt var ment å endelig være en rute for «normies» for å komme inn i økosystemet. Likevel klarte de fleste ikke det på grunn av gasskrigen, og flere ble ytterligere såret av det faktum at ApeCoin falt 40 % etter myntutstedelsene. Bagholderne der er selvfølgelig de samme normiene som ikke klarte å konvertere den ApeCoin til det de ønsket – Otherside-land.

I’m out on Yuga. Lost over half of my NFT portfolio in the last couple days trying to get Ape for this because they told us it would be achievable. They lied to us. Cost me over $10k and now I can’t even sell this plummeting $Ape for half what I paid for it. I’m gutted. — JungleGoat.eth (@JungleGoat) May 1, 2022

Anti-krypto

Som jeg sa ovenfor, var krypto ment å være et mer rettferdig system; et mer tilgjengelig, åpent og demokratisk pengemiljø. Si meg, hva er egentlig rettferdig her? Surfer du litt på Twitter vil du se Ape-holdere beklage de som klager over lørdagens mynt for ikke å ha mot eller midler til å betale de forhøyede gassavgiftene. HFSP, eller NGMI, er de vanlige akronymene for de som ikke klarte å sikre seg en tomt. Jeg lurer på hvor annerledes holdningen deres ville vært hvis de ikke hadde fått tak i en ape før prisen steg opp til der den er nå.

PERFECT LAUNCH! HAPPILY PAID 1.7 ETH IN GAS…THE FLOOR IS 8.5 ETH RIGHT NOW! STOP CRYING! — Cheetah Cowboy (@MetaverseWorld) May 1, 2022

Som en hard krypto-fan, som bruker halvparten av tiden sin på å forsvare industrien overfor skeptikere innen trad-fi og utover, er det en opprørende dag. Det er et symbol på en av de ofte kritiserte egenskapene til krypto – sentraliseringen av rikdom. Dette var alltid ment å være stedet for underdogen, hvor hvem som helst kunne gjøre seg selv til noen.

Logger av

Jeg vil sannsynligvis bli avskrevet som en misfornøyd ingen; en normie som er trist over at de ikke har en del av BAYC-imperiet. Ærlig talt, det er litt sant – jeg eier ingen del av Yuga, og jeg er trist, men ikke av den grunn. Jeg er trist fordi jeg elsker krypto, og jeg elsker mulighetene det gir. Det jeg ser i Yuga akkurat nå er det motsatte av det som får meg så begeistret for å være i dette rommet; det motsatte av hvorfor jeg ganske min trad-fi jobb for å ta spranget over.

Jada, det ville vært fint å være i Bored Ape Yacht Club av økonomiske årsaker. Men akkurat nå er det mer som en Bored Ape 1% Club.

Jeg forblir kanskje fattig, men jeg vil i det minste ha det gøy med det.