Bygge en kryptoportefølje med $1000: Topp 3 mynter å kjøpe

Å bygge en kryptoportefølje med en liten mengde kapital er ikke alltid lett. Men dette betyr ikke at det ikke kan gjøres. Det som virkelig betyr noe er å identifisere anstendige eiendeler og reinvestere så mye av overskuddet som mulig. Her er noen av tipsene du bør følge hvis du har et lite budsjett for krypto:

Fokuser alltid på kryptoaktiva med høy vekst som NFT-er

Nyere mer lovende mynter kan også hjelpe deg med å bygge opp kapitalen din

Handle på dips mer regelmessig for å utvide investeringspotensialet ditt.

Så hvis du bare har $1000, har vi tre mynter nedenfor som kan hjelpe deg med å bygge en anstendig portefølje av eiendeler.

Shiba Inu (SHIB)

Meme-mynter er kjent for sin enorme volatilitet. Imidlertid kan meme-mynter svinge opp veldig raskt.

Datakilde: Tradingview

Mens det er tre eller fire meme-mynter du kan vurdere, er Shiba Inu (SHIB) den desidert beste. Den har en anstendig merittliste for å tilby suverene gevinster. Selv om SHIB har falt de siste årene, er det fortsatt et visst potensial for bedre avkastning i år.

Apecoin (APE)

Vi vet alle at NFT-er kommer til å bli enorme. Apecoin (APE) er en mynt som kan tillate deg å faktisk dra nytte av den kommende NFT-boomen. Det er fortsatt mange hvaler som har dette symbolet. Dette betyr at risikoen for et større salg er der. Men til tross for dette er Apecoin ganske ny og har potensial til å vokse 10x i fremtiden.

The Sandbox (SAND)