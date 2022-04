Institusjonelle investorer går sakte inn i kryptovalutaindustrien ved å anskaffe eiendelene direkte eller investere i kryptofokuserte prosjekter.

Marieke Flament, administrerende direktør i NEAR Foundation, mener at et økende antall institusjoner planlegger å investere i kryptovalutaer.

Hun nevnte dette under et intervju på det pågående Paris Blockchain Week Summit. I følge Flament resulterer overgangen av Web2-selskaper til Web3 i økt deltakelse fra institusjonelle investorer i kryptovaluta-området. Hun sa;

«Vi ser en veldig sterk appetitt fra institusjonelle investorer til å forstå rommet, for å forstå hvor de kan delta.»

Kryptorommet forblir stort sett uregulert i forskjellige deler av verden. Flament mener at regulering vil spille en stor rolle i å bestemme hvor involvert institusjoner vil være i kryptovalutaindustrien,

Flament la til at en av NEAR Foundations prioriteringer er hvordan de kan hjelpe spydspissen for regulering av kryptoøkosystemet. Hun sa;

«Vi må være mer koordinerte når det gjelder å ha en stemme for industrien og til slutt komme sammen med regulatorer.»

Flere land, inkludert USA, jobber med å rulle ut retningslinjer for å regulere den raskt voksende kryptovalutaindustrien.

Desentraliserte autonome organisasjoner (DAO) blir stadig mer populære innenfor kryptoøkosystemet. Flament påpekte at hun er spent på fremveksten av DAO-er og hva de har å tilby til kryptovaluta-området.

Den desentraliserte naturen til DAO-er er enormt positiv for markedet, og Flament har til hensikt å tiltrekke flere av dem til NEAR-blokkjeden.

NEAR, det opprinnelige symbolet til Near blockchain, er en av de ledende kryptovalutaene etter markedsverdi. Det er den 18. største kryptovalutaen etter markedsverdi og en av de raskest voksende.

På pressetidspunktet handles NEAR for $15,69 per mynt, ned med mer enn 20 % fra den høyeste prisen på $20. NEAR har mistet mer enn 3% av sin verdi de siste 24 timene ettersom det bredere kryptomarkedet underpresterer.