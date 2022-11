Intervju: Nexo lanserer ikke-forvarende lommebok

Det har vært en kaotisk uke i kryptovaluta-området, med enda et sentralisert firma – denne gangen FTX – som går under.

Med dette bakteppet har det viktige spørsmålet om forvaring av eiendeler blitt kastet i rampelyset. Jeg skrev et stykke i går som analyserte hvordan midler strømmet ut av børser som en konsekvens av dette, ettersom investorer har blitt skremt og har løpt etter utgangene.

Det er derfor interessant i dette klimaet at Nexo, en kryptoutlånsplattform, har lansert en smart lommebok uten forvaring. For øyeblikket i sin pre-lanseringsfase er produktet et selvstyrt alternativ for å sende, motta og lagre og bytte digitale eiendeler, og opererer på tvers av fem kjeder: Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Fantom og Avalanche-C.

Vi intervjuet Produkteier Elitsa Taskova for å få noen svar på kunngjøringen.

CoinJournal (CJ): Forvaring av krypto er åpenbart et hett tema etter nylige hendelser i bransjen. Tror du dette kan oppmuntre til å ta i bruk denne ikke-forvarende lommeboken?

Elitsa Taskova (ET): Jada, definitivt. Naturligvis har Nexo-lommeboken vært under utvikling siden begynnelsen av året. Hos Nexo ønsket vi å sørge for at kundene kunne velge nivået av sentralisering og desentralisering de ønsker å ha når de administrerer pengene sine.

Vi sikter etter stjernene og ønsker å lage Nexo 360º – et allsidig tilbud som inneholder alt en person trenger for å administrere pengene sine. Sikker, brukervennlig og ikke-forvarende tilgang til DeFi er en del av denne pakken, det samme er muligheten til å administrere din egen digitale identitet uten behov for en mellommann.

CJ: Det er interessant at denne lommeboken er lansert for å være kompatibel med flere blokkjeder. Hvor vanskelig var dette å utvikle i motsetning til for eksempel bare å lansere på Ethereum?



ET: Vi vil starte med å støtte et par EVM-kompatible kjeder – det reduserer den innledende kompleksiteten noe, men vi ser også definitivt på å støtte andre kjeder med de kommende produktutgivelsene, inkludert Bitcoin. Dessuten vurderer vi for tiden om det å tilby en flerkjedebro er noe vi ønsker å benytte oss av for å lette brukernes behov når de hopper rundt i kjeder.

CJ: Samtidig er Nexo et sentralisert selskap. Mange av konkurrentene dine har gått under det siste året. Selv om dette ikke har noe med Nexo å gjøre, frykter du at kapital vil forlate denne plassen helt, med Nexo – som mange kryptofirmaer – som lider under et tøft for kryptos omdømme generelt?

ET: Vi tror at kapitalen ikke er det som gjør denne industrien verdifull og verdifull – det er innovasjonen og blokkjedens potensial for å løse ineffektivitet på tvers av ulike bransjer, inkludert og først og fremst innen finans, som bringer verdi til verden. Plassen mottok mange vekkere som hentyder til dette gjennom året, og mens vi kommer oss, er det som gjenstår å gjøre det bedre, gjøre mer og bringe den innovasjonen inn i hverdagen vår.

De høye nivåene av frykt i rommet får faktisk mange brukere til å kutte ned på kryptoinvesteringene sine, men som alltid, når volatiliteten har lagt seg, vil de komme tilbake. Akkurat som de har gjort gjennom tidligere turbulenser, for eksempel den første COVID-panikken tidlig i 2020. I mellomtiden vil vi fortsette å bygge den nødvendige infrastrukturen for dem.



CJ: Hvor frustrerende er det å se feilstyrte firmaer bringe så mye skade på plassen mens du prøver å bygge og innovere?

ET: Det er frustrerende, men det har ikke påvirket vår iver etter å fortsette å bygge. Om noe, har det drevet arbeidet vårt for bærekraftig og samsvarende praksis og produkter. Det har erodert tilliten til kryptovalutaer og kastet en alvorlig skygge på utlåns- og finansforvaltningssektorene innenfor det digitale aktivaområdet.

Mine kolleger og jeg har naturligvis sympati for de mange detaljbrukerne som er berørt av de nylige rystelsene i rommet. Og likevel, samtidig har Nexos grunnleggende forretningspraksis, risikostyring og bærekraftige modell nok en gang bevist at de tåler slik turbulens.

CJ: Med både den bredere økonomien og kryptovalutaen som sliter, hvor utfordrende er det å lansere nye produkter i et slikt marked?

ET: I disse øyeblikkene må du være fokusert og fortsette å bygge, ellers risikerer vi at det langsiktige synet blir skjult av kortsiktige stressfaktorer. Og det er en usunn måte å bygge noe bærekraftig på.

Mens deltakelse i kryptoområdet kan hindres i alvorlige markedsnedgangstider, eliminerer dette neppe behovet for og levedyktigheten til et produkt som Nexo-lommeboken. Med andre ord, vi er aldri redde for å møte midlertidig langsommere adopsjon når vi lager noe som vil overleve den nåværende markedssyklusen og tilføre sluttbrukere enorm verdi.