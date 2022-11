Forvent kryptosmitte ettersom FTX-krisen langt fra er over

Jeg blir litt lei av ordet «smitte».

Ikke desto mindre ser det ut til at s-ordet er i ferd med å innta det digitale aktivarommet igjen. Nå er vi kjent med kollapsen av FTX , en av verdens største kryptovalutabørser.

Men det er langt fra over.

Selv om dette krasjet ikke kan sammenlignes med den beryktede dødsspiralen til UST og LUNA (for å oppdatere min PTSD ), viser den skandalen hvor vidtrekkende konsekvekser et så plutselig tap av kapital kan forårsake.

UST var verdt 18,6 milliarder dollar og LUNA 29,7 milliarder dollar på tampen av Terra-nedsmeltingen i mai. I løpet av et par dager var disse tallene null. FTX, derimot, ser etter sigende på et balansehull på 8 milliarder dollar.

Så tallene er ikke like sammenlignbare, men dominoeffekten kan være det. Tallrike firmaer ble fanget av Terra-krakket fordi de holdt UST på balansen, i tillegg til å bli overeksponert for andre kryptoaktiva, som alle falt i kjølvannet av skandalen.

Vi så Celsius begjære seg konkurs, og skyldte 4,7 milliarder dollar til over 100 000 kreditorer. Voyager Digital, et annet kryptolånefirma, hadde også over 100 000 kreditorer på kroken – men for en lavere sum på 1,3 milliarder dollar.

Så var det Three Arrows Capital, som skyldte 3,5 milliarder dollar til 27 forskjellige selskaper. Jeg kunne fortsette, men du skjønner poenget. Kryptoindustrien ver langt på vei ncestuøs, med selskaper som holdt deler av andre selskaper, til tross for at alle var utsatt for samme systemiske risiko.

I ettertid lyder det hele som en advarselshistorie for risikostyring og diversifisering. Hvordan kryptoselskaper mente det var lurt å handle sine egne statsobligasjoner, eiendeler og hvilken annen likviditet de hadde, i den samme svært volatile aktivaklassen som virksomheten deres allerede var eksponert for, er utenfor min fatteevne.

Men det gjorde de, og dominoeffekten fulgte.

Spørsmålet blir nå dette: hvem er utsatt for FTX?

Man håper at industrien har lært en lekse av Terra og derfor er mer forsiktig denne gangen. Så igjen, baksiden er at FTX virket som de var så trygge som mulig: midler ble lagret i stablecoins og fiat – ikke bare svært volatile kryptovalutaer.

På samme måte som de som ble ofre for UST trodde at det var en stabil eiendel knyttet til $1, er det de som ble blindet av FTX, og bare la pengene sine i børsen denominert i fiat-valuta.

Vi vet nå at Sam Bankman-Fried hadde andre ideer, og sendte disse midlene til søsterhandelsfirmaet Alameda Research, etter en rekke dårlige investeringer og lån som ble innkalt. Ironisk nok ble disse lånene sannsynligvis innkalt i kjølvannet av LUNA-krakket, når skremte investorer flyttet for å få sine midler av krypto med alle mulige midler.

Selskapene begynner allerede å vakle. BlockFi, nok en kryptolångiver, stoppet uttak og ga en uttalelse som beskrev at skaden var stor.

«Vi har betydelig eksponering mot FTX og tilknyttede bedriftsenheter som omfatter forpliktelser som Alameda skylder oss, eiendeler som holdes på FTX.com og utrukket beløp fra kredittgrensen vår hos FTX.US,» sa BlockFi.

De hadde signert en avtale med FTX i juli for en rullerende kredittfasilitet på 400 millioner dollar. Det er vanskelig å se dem komme seg etter å ha stoppet uttak – som vi nå vet er dødsdommen.

Pengene går faktisk utover aggressive kryptofirmaer. Sequoia Capital, SoftBank og Tiger Global, som er så store og kjedelige som tradisjonelle investorer blir, har alle blitt brent.

«Basert på vår nåværende forståelse, merker vi ned investeringen vår til $0», sa Sequoia i et notat til LP-er. Jeg tror vi alle kan være enige om at det er en rettferdig oppfordring.

SoftBank rapporteres å ha tapt 100 millioner dollar, mens Tiger Global tilsynelatende er nede med 38 millioner dollar.

I was let go by Sequoia Capital today. Buck had to stop somewhere. I was the 27 year old associate responsible for copying and pasting revenue and profit numbers from a spreadsheet in the FTX data room into a PowerPoint slide in an investment memo as diligence

— Kyle Russell (@kylebrussell) November 10, 2022