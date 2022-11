FTX insolvent – hva er det neste for krypto?

Jeg publiserte en analyse for tre uker siden som beskrev at jeg fryktet at Bitcoin var en dårlig nyhetshendelse fra et stupe ned mot $15 000.

Og helvete, der fikk vi den hendelsen.

Nå spådde jeg ikke helt dette. Min artikkel refererte ikke til noe som hadde med FTX å gjøre. Ikke bare det, men jeg har tidligere vært lyrisk om Bankman-Frieds skarpsindighet. Jeg misforsto karakteren hans massivt, og jeg tok veldig feil.

I en undersøkelse av FTXs soliditet publisert mandag morgen, mente jeg fortsatt at det var svært usannsynlig at FTX var insolvent.

Jeg har også gjentatt det samme gamle ordtaket mange ganger: å spille med Bitcoin på kort sikt er beslektet med å spinne et ruletthjul.

Men da vi hang rundt $20 000 på vei inn i en vinter full av illevarslende variabler som en energikrise, høy inflasjon, et ekkelt geopolitisk klima og politiske omveltninger i USA, Storbritannia og i mange nasjoner over hele Europa, var risikoen ekstremt høy.

Og så en overflødig variabel – FTX som imploderer. Og med ordene til den fantastiske Black Eyed Peas, «det går ned nå og ikke litt senere».

Er det på tide å kjøpe dippen?

Jeg liker ikke dette spørsmålet av to grunner.

Den første er at, som en tilfeldig gutt på Internett, hvordan er det meningen at jeg skal vite det? Som jeg sa for noen setninger siden, å satse kortsiktig på Bitcoin er som å snurre et ruletthjul. Min mening om hvorvidt jeg har lyst på rød eller svart vil være like gyldig for hva jeg synes om Bitcoins kortsiktige handling vil være.

Den andre grunnen er at dette spørsmålet nesten er en muskel-minnereaksjon på at kryptoprisene faller. Født ut av kulturen i rommet, antar jeg. Sentralt i det er folk som peker på tidligere sykluser og refererer til hvordan Bitcoin alltid har kommet tilbake. Men de klarer ikke å innse noe.

Bitcoin ble lansert i januar 2009, til en av de lengste og mest eksplosive okseløpene i historien. Fra og med i år er det ikke lenger tilfelle. De gratis pengene har blitt slått av – deretter hevet Federal Reserve renten til historisk høye priser, med inflasjon på nivåer som ikke er sett siden 70-tallet.

Dette er første gang Bitcoin noen gang har opplevd et bredere økonomisk bjørnemarked. Og den handles nå på det laveste nivået siden fem år siden i desember 2017.

Det er ikke noe slikt som å kjøpe dip og le hele veien til banken. Et blikk på diagrammet ovenfor vil vise hvor mange fall det har vært i år. Dette er vanskelig. Handel er vanskelig. Krypto er et flyktig spill. For hvert skjermbilde av 100X gevinster du ser på Twitter, er det 100 flere mennesker som mistet alt.

Ikke ta øynene fra den bredere økonomien

FTX-implodering er vilt. Og det er utrolig bearish for kryptoøkonomien for øvrig. Forvent at det vil spre seg noe ut av dette, siden vi ennå ikke vet hvem som ble utsatt for hvem – men FTX, som er en så stor aktør i bransjen, vil uten tvil trekke andre med seg.

Men ikke ta øynene fra den større trenden. Krypto følger aksjemarkedet. Blue chip eiendeler som Bitcoin og Ethereum er halen på hunden, med hunden som er aksjemarkedet. Og det aksjemarkedet svinger frem og tilbake over inflasjonsmålinger og Federal Reserves tilnærming til renter.

Jeg skrev forrige måned om hvordan denne korrelasjonen mellom aksjer og Bitcoin er så høy som den noen gang har vært. Den tok seg markant opp i april 2022, akkurat da vi gikk over til dette høyrentemiljøet.

På kort sikt må denne FTX-episoden spille ut. Det vil bli smitte, nyheter og overraskelser vil komme fram. Og så etter det er det tilbake til å se på aksjemarkedet. Hvis det ikke allerede var klart – kryptomarkedene er nådeløse. Ikke glem det, og vær trygg.