Luna: Hvorfor jeg solgte UST for 95 cent på dollaren i dag

Jeg spiste en sunn dose ydmyk pai i dag, så kanskje denne artikkelen kan tjene som en form for terapi.

Jeg snakker om Terra, dens opprinnelige token Luna og dens UST stablecoin. For å raskt oppsummere, er UST en algoritmisk stabil mynt som teknisk sett er støttet av ingenting (bær med meg, Luna-okser). Hver gang 1 UST blir preget, brennes 1 LUNA, og omvendt.

Dette opprettholder peg til $1, men hva skjer når det er så mye salgspress at UST faller under peg? Det skremmer folk.

Og når folk er redde, selger de UST, i frykt for at det ryker.

Det utløser mer frykt, som utløser mer salg, som utløser mer frykt og så videre og videre og videre. Jeg kunne bare ha kalt det et løp mot banken. Vi så dette i dag, med UST-de-pegging, som handlet ned så lavt som 88 cent for omtrent tretti minutter siden (for tiden på 90 cent).

Jeg kapitulerte

Jeg var en av de redde menneskene. Faktisk solgte jeg min UST for 95 cent på dollaren, og svelget et ganske ubehagelig tap på 5 %, som beskrevet i Twitter-tråden nedenfor, som jeg skrev mens tårene rant nedover ansiktet mitt og falt på tastaturet mitt.

I just sold majority of my $UST at 95 cents on the dollar. Putting together a quick thread on why, while the the egg is still fresh on my face. And yeah, gun to my head, I still think the peg survives. 🧵1/6 https://t.co/ruToLdAvf6 — Dannii Ashmore (@FearlessIntern) May 9, 2022

Et par grunner til det:

Mens jeg skriver dette, har ikke Do Kwon tvitret på fem timer, da han sa «utplassere mer kapital – stødige gutter». Mens tonen hans i beste fall var tvilsom midt i den største krisen i Lunas historie, er mangelen på ytterligere utdypning av forsvarsmekanismen et reelt problem. Vi vet at Terra, via Luna Foundation Guard, holder Bitcoin i reserve for å sikre sikringen i slike tilfeller. Men når vil dette bli utplassert, hva er allerede brukt og er ytterligere kapital tilgjengelig?

Jeg gjorde mitt beste for å spore Bitcoin-reservene via adressen nedenfor som ble tvitret ut av LFG, men det er uklart hva som har blitt brukt av de 37 000 bitcoins som ble trukket ut (ca. 1 milliard dollar) da mye av det ble sendt til ulike børslommebøker.

Below is the new LFG $BTC wallet address: https://t.co/9t0NX3VEMI Last clip withdrawn by the LFG was ~37K BTC. Similar to the last deployment, it has been loaned to MMs. Very little of the recent clip has been spent but is currently being used to buy $UST. Updates coming. — LFG | Luna Foundation Guard (@LFG_org) May 9, 2022

Bortsett fra den ene tweeten fra Do Kwon, har det vært stillhet.

Hvorfor selge?

Jeg kjørte tallene og bestemte meg for at salg var den beste avgjørelsen for meg. De to siste ordene i den setningen er viktige – «for meg». Alle har sine egne risikotoleranser, og hver investeringsbeslutning bør alltid tas i sammenheng med ens egen portefølje.

For meg hadde jeg brukt en «arbitrasje»-strategi for å tjene Anchor 19,5% avkastning (som nylig ble redusert til 18%) mens jeg betalte en lavere rente på et lån. Det faktum at disse var lånte midler var nøkkelen, og i utarbeidelsen av en scenarioanalyse var det til syvende og sist den avgjørende faktoren for om de skulle selges.

I beholdningen satset jeg implisitt hele UST-reserven min (hvorav størstedelen var lånt) på at peg ville holde til 1/20 odds. Jeg lånte penger for å satse på at denne tappen ville holde. Jeg likte ikke de oddsene.

En annen måte å se det på er følgende: ved 18 % avkastning tilsvarer et hårklipp på 5 % 5 %/18 %*365 = 101 dager med interesse i Anchor-protokollen. Jeg kan leve med å ofre det, men et tap av hele UST-beholdningen min ville ha forårsaket alvorlig skade på porteføljen min.

Da UST handlet til 95 cent i forhold til dollaren, mens jeg spiste den gamle salaten min til lunsj for et par timer siden, trykket jeg på salgsknappen.

Risikostyring

Dette er den delen der du sier at jeg rotet til, at risikostyringen min var av, og at dette alltid var en mulighet. Og du har rett.

Det morsomme er at jeg var i ferd med å gjøre due diligence på andre protokoller, da jeg var i ferd med å flytte disse lånte midlene. Jeg ble stadig mer ukomfortabel med retorikken fra Do Kwon og Terra, og sammen med det faktum at Anchor ble gjort dynamisk og kursen nå faller (allerede til 18 % og anslått til 16,5 % neste måned) fikk jeg lyst til å diversifisere ut. og flytte en stor del av beholdningen min et annet sted.

Så hvis denne galskapen slo til en uke senere, ville jeg ha ledd.

Men det er krypto. Det er livet.

Det føles definitivt smertefullt at jeg hadde vurdert Anchor som en høyere risiko og likevel kommer ut på feil ende.

Hva skjer etterpå?

Magefølelsen min er at tappen holder. Jeg tror markedet forhåpentligvis finner foten litt og stabiliserer seg, i hvert fall på kort sikt. Jeg er ikke sikker på hva det betyr for den langsiktige tilliten til tappen, men jeg tror ikke jeg våkner i morgen for å se at UST ikke lenger er.

Og det er ikke en motstridende uttalelse å komme med. Jeg føler at det holder; Jeg ville fortsatt bli veldig overrasket over å se den bryte sammen. Men jeg var ikke villig til å risikere det, siden jeg ikke likte oddsen som ble tilbudt.

Hvis det har regnet 95 av de siste 100 dagene, aksepterer du gjerne en innsats på $10 på at det ville regne igjen i morgen. Men ville du satse halvparten av nettoformuen din? Ville du tatt opp et lån for å utnytte? Nøyaktig – det avhenger av dine økonomiske forhold og risikotoleranse. For meg, i dag ved lunsjtid, var UST ikke lenger verdt det for meg på en risiko-belønningsbasis.

Så ja, jeg solgte en stor del av UST-en min til 95 cent på dollaren, og tok et slag for min stolthet og ego i prosessen. Men det er investeringsverdenen, og hvis du ikke liker det, kan du alltids holde kontanter.

Vinn noen, tap noen.