PODCAST: DeFi & Polygon / Ethereum, med Polygons Hamzah Khan

Polygon er den ellevte største kryptovalutaen i verden – den trenger egentlig ingen introduksjon. Betraktet av mange som flaggskipet Layer 2, hjelper det å løse et ganske stort problem – at Ethereum er en tøff kryptovaluta å bruke.

Til og med Vitalik har sagt at fremtiden er en opprullingsøkonomi, med Ethereum som et lag 1, med prosjekter som Polygon på toppen, slik at vanlige folk faktisk kan bruke det – uten å ta et boliglån for å betale for gassavgifter.

Jeg var vert for Hamzah Khan, leder for Defi og Labs hos Polygon, for å chatte med alt som har med DeFi og Polygon å gjøre. Vi dekket mange gode emner.

Vi startet teknisk, for noen av dere nerder der ute. Hamzah chatter om zkEVM , eller null-kunnskap roll-up teknologi, som Polygon kunngjorde forrige uke hadde gått live i testnett-form, noe som er spennende for mange rundt om i bransjen.

Det var også tøft å unngå Reddit sin Polygon-mani, denne har pågått siden helgen, med den massive NFT-samlingen som nådde over tre millioner brukere på sosiale medier. Hamzah snakker om chatten bak kulissene med Reddit, da selskapet selvfølgelig lanserte NFT-ene på Polygon.

Vi tok for oss hele DeFi, egentlig. Vi diskuterte hvorfor TVL har falt så mye, hvordan Hamzah omtaler TVL som «midlertidig verdilåst» gitt dens forgjengelighet, og hvordan bransjens rykte fikk en knekk det siste året da CeFi gikk under – til tross for at DeFi kjørte så jevnt. .

Jeg fikk min favorittkommentar der som alltid – at Ethereum er «en blokkjede av eliten» – og spurte Hamzah om hva han mente om gassavgifter, og om det noen gang vil bli løst. Og i så fall, hvordan ser fremtiden ut for Polygon?

Jeg stilte også spørsmålet til Hamzah om sentraliseringen av DeFi. Med så mye av plassen som kjører på sentraliserte stablecoins (til og med Vitalik sa nylig at Tether, Circle og andre leverandører kan påvirke retningen til fremtidige Ethereum-gafler), blir en av pilarene i DeFi kompromittert? Og mer interessant, må det være det, eller finnes det et alternativ?

Vi danser rundt disse og mange flere emner, men dette er en 30-minutters diskusjon om DeFi og Polygon, og hvilken rolle Polygon kan spille i fremtiden.

Som alltid er jeg åpen for kommentarer enten her eller på Twitter – og lenker for å lytte finner du nedenfor.