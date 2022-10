Er Bitcoin-gruvearbeidere i ferd med å kapitulere?

Noe som alltid er interessant er å vurdere gruveaktiviteten på Bitcoin , spesielt i forbindelse med det som skjer, prisen og det bredere markedet.

Tross alt er gruvearbeidere gruppen som mottar de nypregede bitcoinene når blokkjeden fortsetter å vokse. Å motta denne inntekten i den opprinnelige mynten til nettverket betyr at handlingene deres kan være veiledende.

Det skjer imidlertid noe bemerkelsesverdig for øyeblikket. Hash-raten, som betyr at mengden beregningskraft som brukes av Bitcoin-nettverket – altså antallet gruvearbeidere – øker. Og den stiger mye.

Men samtidig faller prisen.

Vi noterer all-time high etter all-time high i hash-rate. Prisen har imidlertid stupt før den har blitt handlet sidelengs de siste månedene rundt $20 000-nivået.

Dette er uvanlig. Som diagrammet ovenfor viser, falt hash-frekvensen også sist gang vi hadde et voldsomt krasj – i mai 2021. Dette er naturlig – igjen, inntektene til gruvearbeiderne er Bitcoin, så hvorfor skulle ikke gruveaktiviteten falle som svar på et stort prisfall?

I stedet forblir hash-raten – og sikkerheten til nettverket – høy. De fleste sier at dette er en god ting. Og de har rett – jo høyere hashhastighet, desto sikrere er nettverket. Og jo sikrere nettverket er, jo sunnere er Bitcoin.

Men gir dette mening? La oss se på dette fra et økonomisk perspektiv. Selger ikke gruvearbeidere så mye som de burde? Det virker som om vi krabber sidelengs etter denne krasjen og at gruvearbeiderne ikke gir opp. Du kan peke på at Ethereums bytte til proof-of-stake i september har tiltrukket flere gruvearbeidere til Bitcoin, men datoene stemmer ikke helt.

La oss sjekke om gruvearbeiderne selger (graf via mystisk forskning).

Etter kapitulasjonen i sommer har de egentlig ikke solgt. Men kan dette endre seg snart?

Jeg skrev nylig om hvordan jeg tror vi kan være én begivenhet unna en ekkel rød nedgang for Bitcoin. Når jeg ser på de underliggende gruvedataene, blir jeg mer nervøs igjen. Igjen, dette er langt fra sikkert – og mer en anelse – men la oss sjekke forrige gang vi hadde en hash-rate som steg med en fallende pris.

I midten av 2018 skjedde dette … og det var ikke bra.

La oss zoome litt inn på denne tidsperioden – diagrammet ovenfor er litt hektisk. Når vi kikker inn i 2018-vinduet, ser vi nøyaktig hvordan den samme hash-hastigheten for pumping oppstod til tross for prisfallet. Og så se hva som skjedde prisen på slutten av 2018.

Så det er bekymringsfullt. Og det er folk som peker på dette som en bearish indikator. Men som alle som følger analysen min vet, er jeg ikke akkurat komfortabel med å ekstrapolere tidligere Bitcoin-sykluser til i dag.

Ja, dette skjedde i 2018. Men se på Bitcoin den gang. Hadde du i det hele tatt hørt om det? Fordi mange ikke hadde det – det var fortsatt et nisjeaktivum, som ennå ikke skapte støy i trad-fi-verdenen. For ikke å nevne, makroklimaet er helt annerledes i dag, med oss helt i et nytt renteparadigme. Et poeng som aldri bør glemmes når vi ser på tidligere sykluser: ingen av disse syklusene skjedde mens vi var midt i et bredere bjørnemarked i økonomien.

Men samtidig er det ikke bare det faktum at dette har skjedd før. For meg er jeg bare litt forundret over at salget av gruvearbeidere ikke er litt høyere her, eller hvorfor hash-raten går så aggressivt.

Så konklusjonen er at denne indikatoren ikke får meg til å løpe etter SELG-knappen. Men jeg liker å bruke gruvedata i forbindelse med min bredere analyse, og det er en merkelig hendelse. Og som jeg skrev forrige uke, frykter jeg at denne krabbebevegelsen rundt $20 000 kan ende med ytterligere nedgang. Det er et psykologisk viktig nivå, og når vi først bryter hardt under det, er det ikke mye motstand.

Det er for mange variabler i det bredere markedet som lett kan gå sørover, og Bitcoin har ikke gitt opp for mye siden sommerens smittebølge – aksjene har faktisk vært dårligere. Denne underliggende gruveaktiviteten demper ikke disse bekymringene, selv om den ikke fremhever den.