Cardano begynte å stige etter inkluderingen i det nylig lanserte Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund i går. Den fortsetter oppgangene i dag og var opp 18 % i skrivende stund.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Cardano, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe Cardano nå

Hva er Cardano?

Cardano er en proof-of-stake, åpen kildekode-protokoll som tar sikte på å gjøre det mulig for «endringsmakere, innovatører og visjonære» å få til positiv global endring.

Blokkjede-økosystemet ønsker å øke sikkerhet, åpenhet og rettferdighet i samfunnet ved å omfordele makt fra sentraliserte, "uansvarlige" strukturer til enkeltpersoner.

Det er et av de største økosystemene som benytter bevis-på-innsats med hell. Denne konsensusmekanismen er langt mindre energikrevende enn Bitcoins bevis-på-arbeid-algoritme.

Cardano setter sin ære i å sørge for at all teknologien den utvikler gjennomgår fagfellevurdering. Denne prosedyren hjelper blokkjeden til å være stabil og holdbar, og øker sannsynligheten for å forutse potensielle fallgruver før de manifesterer seg.

Bør jeg kjøpe Cardano i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Cardano-prisprediksjon

I følge FX Street kan Cardano nå priser i området $1,20. Prisen vil trolig fortsette å stige ettersom volumet snur i favør av oksene, noe som gir en ekstra indikasjon på fremtidig styrke og oppadgående momentum.

