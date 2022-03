Topp steder å kjøpe AXS, som har gått skyhøyt

Binance kunngjorde at de la til AXS på Auto-Invest i dag og to kampanjer på plattformen. Kvalifiserte brukere kan bli hvitelistet for å tjene 100 % APY med AXS Staking og få opptil 100 % tilbakebetaling av handelsgebyr. AXS har lagt 20 % til sin verdi de siste 24 timene.

Du trenger ikke mer enn denne korte artikkelen for detaljer om Axie Infinitys token AXS; hva det, om det er verdt å investere i, og de beste stedene å kjøpe AXS.

Topp steder å kjøpe AXS nå

Hva er AXS?

AXS er et symbol på Axie Infinity, et Pokemon-inspirert blokkjedespill med et svært fleksibelt, åpent spill. Hensikten er å samle, oppdra og handle Axies, som er som digitale kjæledyr.

Plattformen tilbyr en enkel, tilgjengelig, morsom og lærerik måte å få eksponering for blokkjedeteknologiens mange muligheter. Den har oppnådd enestående suksess og er nå en meget velkjent inngangsport til blokkjede-industrien over hele verden.

Axie Infinity bruker to hovedsymboler: AXS (Axie Infinity Shards) og SLP (Smooth Love Potion). AXS-innehavere bidrar til utviklingen av plattformen som en del av Axies desentraliserte organisasjon, for eksempel ved å bestemme hvordan de skal allokere økosystemmidler eller hvordan de skal bruke skattemidler.

Bør jeg kjøpe AXS i dag?

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på markedsekspertisen din, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan det vil føles å tape penger.

AXS prisprediksjon

Wallet Investor forventer en langsiktig økning i AXS-prisen. De spår en pris på $493 i mars 2027. En 5-års investering vil dermed generere inntekter på rundt +685%. Hvis du investerer $100 i AXS nå, kan du ha $785 i 2027.

