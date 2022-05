CoinCorner lanserer et kontaktløst BTC-kort

CoinCorner, en kryptobørs og en nettlommebokleverandør, har annonsert lanseringen av Bolt Card.

Boltkortet er et kontaktløst Bitcoin-kort (BTC) som drives av Lightning Network (LN) og nærfeltskommunikasjon (NFC).

Hvordan Bolt Card fungerer

Bolt-kortet vil gjøre det mulig for brukere å utnytte kraften til Lightning Network, en lag 2 (L2) betalingsprotokoll bygget på Bitcoin som muliggjør billige og raskere transaksjoner, for å foreta direkte betalinger ved å trykke kortet på en salgsenhet som presenterer Lightning-fakturaer.

Danny Scott, administrerende direktør i CoinCorner forklarte betalingsprosessen ved å si at etter å ha trykket på kortet på den lynaktiverte POS-terminalen, sendes en betalingsforespørsel til brukerens CoinCorner-konto hvor det britiske pundet ( GBP) byttes til BTC og sendes over til selgeren.

«Vi er fortsatt tidlig ute, så mens vi fortsetter å jobbe med å gjøre Lightning passende til hverdagsbruk, vil vi utforske andre konsepter rundt hvordan vi kan gjøre The Bolt Card, og brukeropplevelsen for alle Lightning-brukssaker, bedre.»

Scott bemerket også at kortet allerede er kompatibelt med BTCPay og CoinCorner, men de jobber med å legge til støtte for FastBitcoins, LNBits og Ibex Mercado snart.

Brukere kan betale med kortet på alle steder som har CoinCorner med Lightning-aktiverte POS-gadgets.

For tiden er det rundt 20 butikker på Isle of Man, men børsen planlegger å rulle ut flere butikker i Storbritannia og andre land.

Dekker Android-brukere

Android-brukere vil ikke bli etterlatt ettersom de kan bruke kortet til å betale i kassen på nettstedene som aksepterer Bitcoin og Lightning-betaling, som inkluderer online bettingplattform Rivalry, Davison’s Ice Cream, fudgeselskapet Yum Yum Tree Fudge, Cannabidiol (CBD)-selskapet Herts Hamp og mange flere.

Det er også viktig å merke seg at Bolt Card har kommet dager etter at Sam Bankman-Fred, administrerende direktør for FTX kryptobørs, sa at Bitcoin ikke kan være en effektiv betalingsmetode og at han vil fokusere på å integrere LN. Kommentaren hans førte til et massivt tilbakeslag fra samfunnet.

Noen brukere var imidlertid fortsatt optimistiske til kortet og sa at det kan bane vei for massiv Bitcoin-adopsjon.

En av brukerne kommenterte via Twitter og sa:

«Dette kan meget vel føre til masseadopsjon. Vanskelig for folk å lære en helt annen måte å gjøre handel bedre tilpasse Bitcoin til det folk allerede er kjent med.»