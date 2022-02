Cosmos (ATOM) , som andre store mynter, kjenner varmen fra den økende spenningen i Øst-Europa. Mynten har sett en viss nedgang de siste dagene, og mens du ser $25-merket, har ATOM holdt seg ganske motstandsdyktig i møte med dette enorme presset. Her er noen høydepunkter:

Okser har forsvart støtten på $27,64 de siste dagene.

På pressetidspunktet ble imidlertid denne terskelen brutt med ATOM som nå handles til $26,60.

Til tross for dette forventer vi at ATOM kommer tilbake på kort sikt.

Datakilde: Tradingview

Cosmos (ATOM) – Prishandling og prediksjon

Etter litt salgspress forrige uke, så ATOM ut til å gå tilbake til støttesonen på $25. Men okser klarte å avverge salgspresset, og holdt prisaksjonen over $27 for det meste.

Men i skrivende stund var denne viktige sonen brutt. ATOM ble handlet til $26,66, ned ca. 7% i løpet av de siste 24 timene. Ikke desto mindre tror vi fortsatt at ATOM vil sprette tilbake over $27.

Det vil imidlertid være interessant å se hvor lenge oksene kan beholde mynten over det. Hvis vi faktisk åpner mandag over $27, så forvent at ATOM vil stige forbi sin 200-dagers SMA på rundt $30. Mynten kan til og med øke ytterligere og nå $32 i løpet av de kommende dagene. Men hvis bjørner klarer å holde prisen under $27, kan vi se et fall under $25 med ytterligere svakhet som følger.

Hvorfor du bør vurdere Cosmos (ATOM)

Cosmos (ATOM) blir sett på som en av de mest innovative blokkjedene som håper å transformere det desentraliserte økosystemet. Det er ikke en Ethereum-skaleringsløsning i seg selv, men den tilbyr et flott alternativ takket være hastigheter og lave gassavgifter.

Cosmos har også sett en økning i utviklingen på kjeden med flere topp DApps som kommer om bord. Det er et veldig lovende prosjekt som er verdt oppmerksomheten til enhver seriøs investor.