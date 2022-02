Banken lanserte en institusjonell kryptohandelsdesk tidlig i 2021 etter et regulatorisk nikk fra Monetary Authority of Singapore (MAS).

DBS, en gigant i bank- og finanstjenester med hovedkontor i Singapore, har planer for en kryptohandelsdisk som vil være rettet mot detaljinvestorer, sa bankens administrerende direktør Piyush Gupta mandag.

Gupta avslørte planene etter bankens rapport for fjerde kvartal som ble utgitt mandag.

I følge et utdrag av oppfordringen sitert av nyhetspublikasjonen CoinDesk, må mye mer gjøres før handelsplattformen ruller ut. DBS-sjefen tror imidlertid at leverandøren av finansielle tjenester vil være i drift innen slutten av året.

" Vi starter det første arbeidet med å utvide den utover den nåværende investorbasen ," sa Gupta.

For øyeblikket ønsker den singaporske bankgiganten å utvide sin nåværende infrastruktur for å tilby den nye tjenesten til kunder utover sin eksisterende base av akkrediterte investorer, la den administrerende direktøren til.

Det meste av arbeidet som er i gang, bemerket Gupta, er knyttet til compliance og brukervennlighet.

Aspekter ved handelsdesken når det gjelder brukervennlighet og integrasjon med kryptoaktiva bør gjøres i løpet av de neste månedene, med mål for tilgjengelighet satt rundt juni 2022.

DBS fikk et regulatorisk klarsignal fra Monetary Authority of Singapore (MAS) i fjor for å tilby kryptohandelstjenester og har dukket opp som en av de store bankinstitusjonene rundt om i verden som ønsker å gå inn i krypto for å tilfredsstille kundenes etterspørsel.

Planene for en kryptohandelsdesk for detaljhandel kommer etter bankens vellykkede avduking av en institusjonsbasert kryptohandelsdisk.