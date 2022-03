Kryptomarkedet har vært opp og ned i det siste. Det volatile markedet er bare så vanskelig å forutsi, men til tross for dette er det fortsatt noen altcoins som forblir veldig bullish fra et langsiktig synspunkt. Her er grunnen til at dette er den beste tiden å kjøpe:

De fleste kryptoer handles langt lavere enn alle tiders høyder

Det geopolitiske og økonomiske presset vil trolig avta i løpet av kort sikt.

Crypto leverer fortsatt mer verdi enn noen annen aktivaklasse der ute.

Vel, hvis du tenker på å starte mars med noen altcoins i porteføljen din, her er tre alternativer å vurdere.

VeChain (VET)

VeChain (VET) har sett en utrolig nedtur i år. Mynten er faktisk ned nesten 15 % bare den siste uken. Men denne bearish trenden vil ikke vare. Dette er en altcoin som fortsatt har så mye å tilby, og de underliggende grunnleggende er ganske utrolige.

Datakilde: Tradingview

For folk som leter etter eiendeler å kjøpe og holde i et år eller omtrent, er VeChain virkelig en god langsiktig innsats. Du trenger bare å være klar for den kortsiktige volatiliteten.

Stabler (STX)

Stacks (STX) er faktisk en av de få kryptoaktiva som har økt i det siste. Mynten steg nesten 35 % den siste uken og klarte til og med å svinge med 60 % i 24-timers intradagshandel. Lag 1-blokkjeden har en markedsverdi på rundt 2,3 milliarder dollar, og det er så mye rom for mer vekst. I likhet med VeChain er det også en fin langsiktig innsats.

Huobi Token (HT)