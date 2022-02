De beste kryptovalutaene å investere i med $1000

Det er mye du kan gjøre med $1000. Men hva om du kunne legge de i en kryptoaktiva og se den vokse 10x, 50x eller til og med 100x. Vi har sett dette skje i kryptomarkedet så mange ganger. Men alt handler om å velge riktig mynt. Her er en liste over viktige hensyn.

Mynten du kjøper bør være relativt ny på markedet, men med anstendige underliggende fundamenter

Hvis det ikke er en ny mynt, fokuser på eiendeler som nylig har sunket i pris for god avkastning.

Disse må også være tokens som fortsatt har lavere markedsverdier, slik at det er rom for vekst.

Vel, i tilfelle du har $1000 å investere, bør følgende kryptoaktiva gi anstendig avkastning i det lange løp.

Dogecoin (DOGE)

En ting vi vet om meme-mynter er at de kan være ville. Selv om dette gjør dem risikable, betyr det også at potensialet for å oppnå anstendig avkastning er svært høy.

Datakilde: Tradingview

Akkurat nå har de fleste meme-mynter, inkludert DOGE , nådd bunnen, og som sådan kan du kjøpe på bunnen og ri oppover. I skrivende stund handles DOGE for $0,1584.

Hex (HEX)

Hex (HEX) er et ERC20-token designet for å fungere som en verdibutikk for folk som ønsker å investere i krypto. I perioder med markedsvolatilitet og usikkerhet kan denne typen mynter være ganske uvurderlige. Det som gjør HEX til et så flott alternativ er det faktum at det har en markedsverdi på rundt 37 millioner dollar. Dette betyr at den faktisk kan gå i været på kort tid.

Osmose (OSMO)