De beste DAppene på Tron Network

Tron-nettverket (TRX) er uten tvil en av de mest spennende blokkjedene i verden akkurat nå. Prosjektet håper å bygge infrastrukturen som trengs for et virkelig desentralisert internett. De siste årene har Tron også tiltrukket seg sin rimelige andel på nye DApps. Her er hvorfor:

Tron tilbyr høye skalerbarhetsalternativer som gjør at nye apper kan utvikles og distribueres raskere.

Den har også en mer pålitelig nettverksstruktur for garantert oppetid og pålitelighet

Nettverket samarbeider også med flere store navn innen krypto og teknologi.

Datakilde: Tradingview

For investorer som er opptatt av å investere i Tron-økosystemet, bør følgende DApps være en god start:

JustLend

JustLend er et DeFi-prosjekt designet for å tilby peer-to-peer utlån og lån. Bygget på Tron-økosystemet, kobler appen potensielle låntakere med långivere gjennom et peer-to-peer-system.

Det er en av de mest bemerkelsesverdige DeFi-appene på Tron og i verden. Appen lar brukere sette sine egne renter, tilbakebetalingsbetingelser og mye mer. Det kan også la folk lansere fondskampanjer og kampanjer.

SunSwap

SunSwap er en desentralisert utvekslingsprotokoll som lar brukere bytte kryptoaktiva på en ikke-depotmessig måte. Det er hovedbørsplattformen på Tron, og i skrivende stund hadde den rundt 32 millioner dollar i 24-timers handelsvolum. SunSwap lar brukere koble kryptolommeboken direkte og kjøpe eller selge disse eiendelene fra peer til peer.

Cukies verden