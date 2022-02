Nexo (NEXO) har fortsatt sin oppadgående stigning de siste dagene. Dette kommer da plattformen annonserte lanseringen av TerraUSD (UST) på sin plattform. Ettersom detaljer om denne nye utviklingen begynner å nå et bredere publikum, er det sannsynlig at NEXO vil stige ytterligere i de kommende dagene. Her er noen høydepunkter:

Den nye lanseringen vil tillate brukere å låne, låne ut eller satse UST på Nexo-plattformen på en enkel måte.

På pressetidspunktet handles NEXO for $2,26, opp med rundt 5 % på 24 timer og nesten 15 % den siste uken.

Brukere vil også få glede av belønninger med dobbel avkastning på UST-innsats frem til 31. mars med en 20 % APR.

Datakilde: Tradingview

Nexo (NEXO) – Prisanalyse og prediksjon

Som mange eiendeler i kryptomarkedet, har Nexo (NEXO) klatret oppover etter en voldsom start på 2022. På pressetidspunktet handles mynten for rundt $2,26, opp med nesten 15 % i løpet av de siste 7 dagene.

Det er usannsynlig at USD-nyhetene er bakt inn i den nåværende bølgen. Faktisk, når investorer begynner å lære om disse nye utviklingene, vil NEXO øke enda mer.

Ikke desto mindre er mynten fortsatt lavere enn rekorden på $4. Men den oppadgående banen vi ser for øyeblikket kan faktisk ta det mot den terskelen.

Er Nexo (NEXO) verdt risikoen?

Kryptoutlån er et risikabelt område, men til tross for dette har det faktisk vokst ganske raskt de siste årene. Det er fortsatt mange andre innovative DeFi-prosjekter som prøver å erobre dette markedet.

Nexo er en av dem, og så langt ser det ut til at prosjektet gjør mye bak kulissene for å levere verdi for investorer. Når det gjelder langsiktig investering er det ingen tvil om at Nexo er en anstendig ressurs.