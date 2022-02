Det er mange investorer som tjente millioner av dollar fra Shiba Inu tilbake i 2021. Så det er naturlig at du ser etter den neste SHIB-en eller de meme-myntene som vil vokse 100 ganger eller mer på bare noen få måneder. Men hvorfor meme-mynter? Her er noen fakta:

Historisk sett har meme-mynter ofte eksplodert veldig raskt, noe som har ført til enorme gevinster.

Hypen rundt meme-mynter vil ikke forsvinne selv om kryptomarkedet ser flere innovative prosjekter.

Det finnes mange meme-mynter man kan kjøpe, men ikke alle har de utsiktene til vekst som du leter etter.

Å finne undervurderte meme-mynter er ikke alltid lett. Men her er tre alternativer som bør være på overvåkningslisten din:

Loser Coin (LOWB)

Utfordringen for de fleste meme-mynter er at de lett kan dumpes av store investorer når prisen er riktig. Loser Coin (LOWB) tilbyr ikke den risikoen.

Faktisk ble denne mynten grunnlagt av to fattige gutter fra Kina og har vært i omløp ganske lenge. Men enda viktigere, mynten har en markedsverdi på bare $3,5 millioner, så det finnes mye potensiale.

Tiger King (TKING)

Tiger King (TKING) er en annen mememynt som i stor grad er inspirert av TV-showet med samme navn. Vi har hatt en del kontroverser rundt Tiger King selv, men det tjente bare til å skape blest rundt mynten. Selv om vi ikke sier at TKING vil være den neste SHIB, kan den være verdt å se på. Mynten har en markedsverdi på 4 millioner dollar.

ElonBalls (ELONBALLS)