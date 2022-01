De fleste topp 20 kryptor i grønt, Chainlink stiger med 10%

Store kryptor forble relativt uendret i løpet av de siste 24 timene. Miami-ordfører Francis Suarez, som nå leder organisasjonen med 30 000 personer i US Conference of Mayors, foreslår at byer omfavner krypto og signerer en "krypto-kompakt". I år vil Florida-guvernør Ron DeSantis inkludere $700 000 i budsjettet sitt for kryptoprosjekter knyttet til motorveier, finansielle tjenester og helsetjenester.

Når det gjelder andre nyheter var det en sterk dag for reiseaksjer. IAG hoppet 11% etter at Citi-analytikere tipset om aksjen i et notat til investorer.

Topp krypto

De fleste topp 20-kryptoene var i grønt i skrivende stund, med Ethereum og Cardano som steg rundt 1,5 % og Bitcoin som handles like over $46 000. Chainlink skilte seg ut med en stigning på 10 %. Uniswap stiger også fortsatt, om enn mer moderat. Den steg bare 4,48 % i dag.

Topp bevegelser

Internet Computer (ICP) blir kontinuerlig ansett som oversolgt av de fleste analytikere. Mange tror det bare er et spørsmål om tid før det bryter ut og går parabolsk. Live Internet Computer-prisen i dag er i underkant av $36 med et 24-timers handelsvolum på $1,5 milliarder. ICP er opp 24 % de siste 24 timene.

Mina Protocol er en minimal blokkjede bygget for å begrense beregningskravene for å kjøre DApps mer effektivt. Mina har blitt beskrevet som verdens letteste blokkjede siden størrelsen er designet for å forbli konstant til tross for vekst i bruk. Den har steget 19 % i dag.

Velas, verdens raskeste EVM Blockchain som muliggjør opptil 75 000 tx/s, har steget jevnt siden i går. Det la ytterligere 14 % til verdien i dag.

BitTorrent er en populær peer-to-peer fildeling og torrent-plattform som har blitt stadig mer desentralisert de siste årene. Den har økt 13 % de siste 24 timene.

The Graph er en indekseringsprotokoll for å spørre etter data for nettverk som Ethereum og IPFS, som driver mange applikasjoner i både DeFi og det bredere Web3-økosystemet. Den har steget med 11 % i dag.

Livepeer ble lansert i 2017, og er den første nettverksprotokollen for live-videostrømming som er fullstendig desentralisert. Stigningen er 10 % de siste 24 timene.

RavenCoin har registrert imponerende gevinster de siste ukene. Den 83. største mynten etter markedsverdi handles for $0,13 i dag med et 24-timers handelsvolum på $482 millioner. Den har steget 9,82 % i dag.

Trender

NinjaFloki, en spillbasert passiv inntektsgenererende kryptovaluta, har steget 1 092 % de siste 24 timene. Deretter kommer Green Chart på BSC, en plattform som har introdusert "den mest vågale tokenomics noensinne." Skaperne tar 15 % av alle salg, kjøper tilbake sine egne tokens og brenner dem. Den er opp 835 % i dag.