Topp 10 DeFi-mynter å investere i og holde øye med i 2022

Disse DeFi-kryptovalutaene har potensial til å gi god avkastning i 2022

DeFi eller desentraliserte finansmynter er grunnleggende i kryptomarkedet. Deres betydning i finansverdenen kan nå ikke ignoreres. DeFi-plattformer gir et rom for lån, sparing, utlån og handel uten de tradisjonelle byråkratiene i finansmarkedene. Denne populariteten gjør dem til et godt alternativ å investere i. Siden det finnes mange slike prosjekter, kan det være vanskelig for deg å vite hva du bør investere i. Her er de ti beste DeFi-myntene du bør vurdere.

Solana

Solana (SOL) leder flokken takket være sin konsensusmekanisme. Denne mynten bruker en historikkmekanisme for å bekrefte transaksjoner. Denne mekanismen har erstattet utvinning som er vanlig i mange prosjekter. I stedet er transaksjoner på Solana bevist sanne ved å følge et tidsstempel for tidligere transaksjoner på blokkjeden. Denne konsensusmekanismen gir raskere transaksjonstider. Mynten er også en lag-1-plattform siden den ikke krever assistanse fra andre plattformer for å muliggjøre transaksjoner. Disse funksjonene gjør den til en verdifull og lovende mynt som du kan forvente vil vokse.

Avalanche

Avalanche eller Avax er blant de ti beste DeFi du kan investere i. Mynten er i direkte konkurranse med Ethereum på grunn av billigere transaksjonskostnader og raskere transaksjoner. For øyeblikket hevder mynten å være den raskeste smarte kontraktsplattformen i krypto- og blokkjedeindustrien. Avax samlet nylig inn 230 millioner dollar for å støtte sine prosjekter og har hatt noen meningsfulle forbindelser med andre blokkjedeprosjekter, inkludert Graph, Chainlink og SushiSwap. Med fremgangen og interessen knyttet til denne mynten, er den blant de beste å investere i og følge med på i 2022.

Fantom

Fantom er en annen mynt du bør vurdere å legge til investeringsporteføljen din. Fantom presenterer attraktive funksjoner i blokkjedeindustrien. Den er sikker, muliggjør halsbrekkende transaksjonshastigheter, den har åpen kildekode og er tillatelsesløs og desentralisert. Mynten har en høy markedsverdi på mer enn 3 milliarder dollar og har nylig registrert et høyt handelsvolum. Denne trenden vil fortsette inn i 2022 ettersom myntens popularitet vokser i kryptoindustrien. Det er en levedyktig mynt å investere i og man kan forvente god avkastning.

Harmoni

Harmony ble lansert i 2019 og hadde til hensikt at mynten skulle bygge bro over skalerbarhet og desentralisering. Den fokuserer på å skape levedyktige markeder for immaterielle og fungible tokens og å dele data. Dette prosjektet har hatt flere betydelige partnerskap og har samlet inn rundt 300 millioner dollar for å utvikle sitt økosystem. Dette fondet har presset opp verdien av denne mynten og tiltrukket seg flere brukere. Prosjektets primære fokus er å forbedre skalerbarheten mellom nettverk, noe som gjør det til en populær plattform og et investeringsalternativ. Anslag indikerer at myntens pris vil øke i løpet av de neste månedene.

Wave

Wave er en unik mynt som driver et tre i ett økosystem. Den fungerer som en desentralisert utveksling, en plattform for lansering av tokens og en digital ressurs. Målet er å oppmuntre til masseadopsjon av digitale mynter og øke fleksibiliteten i bransjen. Plattformen gjør det mulig å utvikle og distribuere smarte kontrakter. Den gjør det også enkelt for brukere å lage tokens uten å ha noen programmeringskunnskap. Med slike funksjoner er prosjektet satt til å tiltrekke seg mange brukere som vil gi mer verdi. I 2022 vil dette være en levedyktig mynt å se på og investere i.

THORCain

En annen mynt blant topp ti er DeFi er THORChain. Bygget ved hjelp av Cosmos SDK og drevet med Tendermint-konsensusmekanisme, sikrer denne protokollen at data for alle transaksjoner ikke kan spores. Denne funksjonen har gjort den spesielt populær blant mange brukere og investorer. THORChain er også fungibel, noe som betyr at eiere kan styre valutaen sin uten behov for en tredjepart og uten kostnad. Handelsdataene viser at dette tokenet har et relativt høyt handelsvolum og en markedsverdi på over 1,8 milliarder dollar. Med sin popularitet og raske adopsjon, vil THORChain garantert vokse i 2022, noe som gjør den til en god mynt å investere i.

Kadena

Kadena er ikke en veldig populær mynt, men den skaper bølger i kryptovalutaindustrien. I løpet av de siste 10 månedene har denne mynten vokst med imponerende 11256%. På omtrent tre måneder har mynten registrert noen store sprang med økning fra $2 til $27. Kadena, som de fleste smarte kontraktsplattformer, fokuserer på raskere transaksjonshastigheter til en lavere kostnad. Den kan for øyeblikket håndtere rundt 480 000 transaksjoner per sekund sammenlignet med Ethereums 20. Denne funksjonen tiltrekker nye brukere til plattformen og presser prisen opp. Du bør vurdere å investere i den hvis det vil holde tritt med vekstmønsteret.

Curve

Curve er en interessant mynt i DeFi-sektoren. Curve Finans-prosjektet er for tiden den største desentraliserte børsen på Ethereum. Curve eller Curve DAO er styringstokenet til Curve Finance-plattformen. Plattformen har to store bruksområder, inkludert bytte av kryptovalutaer. Den har også svært lave avgifter og noen av de minste prisvariasjonene mellom stablecoins. Curve-token øker derfor i verdi ettersom plattformen fortsetter å tiltrekke seg nye brukere.

Oasis Network

Oasis Network er et prosjekt som jobber for å stige gjennom gradene av DeFi-området. Plattformen er en lag-1 personvernblokkjede som bruker en proof-of-stake konsensusmekanisme. I motsetning til Ethereum, hvor transaksjoner er offentlig tilgjengelige, kan brukere på Oasis Network nyte konfidensialitet. Dens teknologiske design er også ganske imponerende ettersom den er en hybrid av Polkadot og Ethereum. Investorer vurderer også transaksjonshastigheter på mer enn 1000 transaksjoner per sekund. Tokenet vil garantert vokse i verdi ettersom det tiltrekker seg flere brukere, noe som gjør det til en verdig investering.

Polkadot

Polkadot er et interessant prosjekt. Det er en plattform som lar uavhengige blokkjeder overføre informasjon og transaksjoner mellom hverandre ved hjelp av Polkadot-relékjeden. Denne evnen øker transaksjonshastigheten på denne blokkjeden betydelig og er mer skalerbar sammenlignet med Ethereum. Å tilby en slik plattform som muliggjør enkel utvikling av DeFi-prosjekter, gjør dette til en populær mynt og et godt investeringsalternativ.