DEA har sluppet en ny spilltittel og lansert et NFT-salg som ble lansert 18. mars.

Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. (DEA) har annonsert lanseringen av et nytt blokkjede spill-for-å-tjene (P2E)-spill med tittelen Cookin' Burger. Den Singapore-baserte GameFi-plattformen har også lansert et NFT-forhåndssalg for spillets Shop NFT.

En pressemelding delt med CoinJournal bemerket at Cookin' Burger er DEAs fjerde tittel i blokkjede-spilløkosystemet. Imidlertid er det GameFi-plattformens første tittel fra en tredjepart i selskapets PlayMining-økosystem.

Hva er Cookin' Burger?

I følge DEA er Cookin' Burger et blokkjedespill som simulerer ledelsen av en burgerbutikk. Spillet er designet for å "legemliggjøre drømmen om å 'drive din egen restaurant'", sa Burger Studio-sjef Takafumi Kiyota i en uttalelse.

Spillopplevelsen vil innebære at spillere tar på seg multi-tasking-roller i et matlagingsspill. I spillet vil spillerne ta på seg rollene som en burger-medarbeider og konkurrere om å betjene kunder.

DEA planlegger å offisielt avduke en betaversjon av det nye spillet i mai, selv om Shop NFT-forhåndssalget går live i dag 18. mars kl. 11:00 (UTC+8).

Belønninger i spillet inkluderer DEAPcoin ($DEP)

Belønninger i spillet er tilgjengelige når spillere fullfører daglige oppdrag, ukentlige begivenheter eller rangerer høyere på månedlige topplister. Spillere vil også få en sjanse til å vinne DEAPcoin ($DEP), et belønningssymbol i spillet.