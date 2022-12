Decentraland mynt prognose: Metacade (MCADE) ser ut til å bli den største stjernen i metaverset i 2023

Startskuddet har gått i løpet for å bli det beste metaverse-prosjektet som kommer til å gi investorene størst avkastning i 2023. Decentraland har fått et forsprang sammenlignet med andre i bransjen, men kan MANA-tokenen komme i front av de beste nykommerne det neste året? En titt på de kommende endringene i markedet viser at Metacade og dens MCADE-mynt tippes å overgå Decentraland mynt prognosen.

Hvilken funksjon har MANA-mynten?

For å forstå Decentraland mynt prognosen for 2023, og hvorfor Metacade ser ut til å prestere sterkere, er det viktig å forstå hva MANA-tokenet gjør. Dette er native-valutaen til Decentraland-plattformen, samt et Ethereum-basert token.

Det brukes til å betale for varer og tjenester i spillet, men det skuffende lave antallet aktive brukere har fått spillets fremgang til å stoppe. Dette har hatt en innvirkning på tokenets ytelse i 2022, da det falt fra toppen i desember 2021 på $ 5 til rundt $ 0,60.

Hva er Metacade?

Metacade-plattformen er en fullverdig arkade med retrospill på metaverset med fokus på et utvalg spill istedenfor bare et enkelt spill. Faktisk er prosjektets mål å være det eneste knutepunktet for alt relatert til Web3-spill. Nærmere bestemt vil Metacade være en sentral node for P2E-spill.

Metacade sitt hovedfokus er å bygge et spillfellesskap. Metacade har som mål å være et sted hvor spillere og spilldesignere kan møtes for å dele sin lidenskap, spille, teste og anmelde spill på en måte som alle drar nytte av. På toppen av det vil Metacade hjelpe utviklere med å lansere spill med Metagrants, fellesskapsstøtte og tilgang til testspillere. Dette betyr at brukerne virkelig har en innvirkning på hva som skjer på Metacade, og hvordan fremtiden vil bli seende ut. For å støtte opp om dette vil prosjektet ha en DAO -tilnærming med distribuerte beslutningsprosesser og selvregulering.

Som Decentraland har Metacade -prosjektet et native token med navnet MCADE. Det som imidlertid er tydelig etter å ha tatt en titt på deres white paper er at dette prosjektet har en utmerket tokenomi -modell som gjør det skiller seg ut fra de andre metavers-prosjektene som Decentraland.

Dette er fordi MCADE-tokenet brukes som en del av et selvopprettholdende økosystem der inntekter genereres på ulike måter, og deretter sendes tilbake til token-innehavere i form av en rekke belønninger. På denne måten oppnår den en imponerende balanse mellom å fungere som et spillknutepunkt, samt å være en smart investeringsmulighet.

En titt på hvordan Metacade fungerer

Den første man trenger å forstå når det kommer til Metacade-prosjektet er hvordan det genererer inntektene som driver den økonomiske modellen, og dermed leverer ut belønninger. Dette gjøres på flere måter, for eksempel gjennom annonseinntekter, stillingsannonser og spilltesting. Arkade-seksjonen hvor man betaler for å spille er en annen viktig del av modellen som vil føre til at inntektene vil fortsette å strømme inn.

Det andre elementet er inntjeningspotensialet for de investorene som kjøper MCADE-tokens, og ønsker avkastning. Flere tokens kan tjenes gjennom metoder som premietrekninger, eksklusive turneringer og staking . Alt dette betyr at det er verdt å ta en titt på Metacade sitt white paper og på presale av MCADE-tokenet. Enten du er en ivrig arkadespiller, eller ser etter en kryptoinvestering.

Metacade er godt plassert for et sterkt 2023

Med metaverset som en av de største fremskrittene i teknologiverdenen akkurat nå, er det ingen overraskelse å se at folk forventer at Metacade-prosjektet kommer til å komme seirende ut. Dette er fordi det er en metaversbasert arkade hvor spillere kan kose seg med en spennende samling av spill samtidig som de tjener penger.

Presalet av tokens har vist at det er en enorm interesse fra investorene. De 1,4 milliarder tokenene som selges på dette stadiet har vært enormt etterspurt. Med en startpris på $ 0,008 som øker til $ 0,02 når presalet avsluttes. Det har det vist seg å være en populær beslutning å komme tidlig inn for å få en del av dette nye prosjektet.

Er kryptovaluta verdt å kjøpe akkurat nå?

Mange kryptovalutaer har mistet mye verdi i 2022, ikke bare MANA. Decentraland mynt prognosen antyder at det kan ta litt tid før denne plattformen får et økt brukerantall og dermed ser sin verdi øke. Tiden vil vise om det er nok til å redde prosjektet, eller om det vil forsvinne i det andre prosjekter innhenter det med nye ideer.

Dette betyr imidlertid ikke at markedet bør unngås. Det er fortsatt fortjeneste å hente ved å velge prosjekter som Metacade, med en tokenomi-modell som gir mening samt et presale som har stor interesse. Ta en titt på deres white paper for å se nøyaktig hva som tilbys.