Algorand (ALGO) ser ut til å være klar for en bullish breakout. Etter å ha falt under $1-merket, har mynten faktisk konsolidert seg der de siste dagene. Det virker som den er i ferd med å bryte ut, spesielt nå som vi har sett at sentimentet i markedet bedrer seg. Her er noen høydepunkter:

$1-merket har vist seg å være en veldig sterk overhead motstandssone for ALGO, men tokenet har testet det kontinuerlig.

I skrivende stund handles ALGO for $0,9793, opp med omtrent 6% de siste 24 timene.

Hvis mynten faktisk er i stand til å bryte over $1-merket, kan vi se en reell stigning på 25% i dagene fremover.

Datakilde: Tradingview

Algorand (ALGO) – Prisanalyse og prediksjon

Etter å ha falt under det psykologisk avgjørende punktet på $1, har ALGO faktisk konsolidert seg godt under det. Mynten har testet $1-terskelen på nytt noen ganger, men det har ennå ikke løsnet.

Faktisk, i løpet av de siste 11 dagene, har ALGO stort sett vært litt lavere enn $1, og dette tyder på at perioden med priskonsolidering nå er over. Som sådan er Algorand klar for et rally.

Hvis vi faktisk ser en økning over $1, så forvent at ALGO legger til minst 25 % i verdi. Men hvis bjørnepress presser den under den ukentlige motstanden på $0,8, kan mer svakhet følge på kort sikt.

Hvorfor Algorand (ALGO) er et godt kjøp

Algorand (ALGO) kaller seg selv en selvopprettholdende desentralisert blokkjede som tilbyr et forseggjort økosystem for et stort utvalg av applikasjoner. Nettverket har fortsatt å se store gevinster siden lanseringen i 2019.

Det er millioner av transaksjoner her, og flere forventes å komme i fremtiden. Når det gjelder de beste blokkjedene, er Algorand faktisk blant de 10 beste. Det er en ressurs verdt å ha, spesielt for langsiktig verdiinvestering.