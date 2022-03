Derfor kunne Thorchain teste all-time high raskere

Thorchain er opp med over 90 % på en måned etter introduksjonen av syntetisk aktivahandel.

Utlån og lån kommer snart, noe som gir ytterligere drivstoff til rallyet.

Thorchain-rally støttes også av økende bullish momentum i det bredere markedet.

Thorchain ( RUNE ) er opp med 92 % denne måneden, og den viser ikke tegn til å avta. Bare de siste 24 timene er Thorchain opp med over 18 %, og momentumet øker. Rallyet har blitt utløst av en rekke nettverksoppgraderinger som kan utløse enda mer adopsjon i fremtiden.

De siste nyhetene gjelder lanseringen av handel med syntetiske aktiva på RUNE-protokollen. Rune har fordelen over andre protokoller som tilbyr de samme tjenestene fordi den er rask og lar tradere bytte eiendeler til en ganske lav kostnad.

Thorchain har også ThorFi som kommer i gang snart. Dette er et stort prosjekt som vil tillate tradere å kjøpe og låne ut på Thorchain. Dette er i tråd med retningen som DeFi beveger seg, og det er desentraliserte utvekslinger på tvers av kjeder som gjør atombytteavtaler foreldet. Et slikt teknologisk gjennombrudd setter Thorchain i et unikt område for vekst ettersom DeFi fortsetter å forstyrre finans og bank i en akselerert hastighet.

Hva neste for Thorchain?

Kilde: TradingView

Siden januar 2022 har Thorchain konsolidert mellom $5,11 og $3,51. Den 9. mars brøt den imidlertid ut av dette området og med høye volumer. Siden den gang har det gått oppover og Thorchain er for tiden nær å teste $10. Hvis den nåværende trenden fortsetter, kan Thorchain enkelt teste sine all-time highs på $21 på kort sikt.

Thorchains sjanser for å teste sine all-time highs på nytt er forsterket av det faktum at det bredere markedet for tiden har oppsidemomentum. Dette betyr at kryptoer som allerede viser tegn til en oppside kan trekke inn flere investorer og samle flere enn resten av markedet.

Sammendrag

Thorchain (RUNE) er for tiden i en oppgående trend, og på bare én måned er mynten opp med over 90 %. Thorchains rally er drevet av flere viktige oppgraderinger, inkludert introduksjon av syntetiske tokens-handel. Når ThorFi kommer opp, er oddsen god for at den kan stige enda mer.