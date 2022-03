Oppføringen er et sprang mot økonomisk styrking av skapere, sa Chingari-sjefen

Indias første sosiale kryptovaluta GARI annonserte sin notering på landets ledende kryptobørs CoinDCX i en pressemelding tidligere i dag.

Med over 35 millioner brukere i India, skapte det opprinnelige tokenet til videodelingsplattformen Chingari tidligere overskrifter etter å ha handlet tokens verdt 100 millioner dollar innen 24 timer etter at de ble publisert.

Tokenet er oppført på forskjellige ledende børser i verden, inkludert Kucoin, MEXC, Bitmart, Zebpay, Huobi, FTX og den desentraliserte børsen Raydium.

GARIs siste notering på CoinDCX vil gjøre det mulig for børsens 10 millioner brukere å få tilgang til et av de største prosjektene på Solana-blokkjeden. Noteringen vil også tillate GARI å forbedre sin likvidasjon og forfølge sine ambisjoner om penetrering i bredere globale samfunn.

GARIs overordnede prosjekt Chingari er Indias raskest voksende kortvideoapp, støttet av fremtredende kryptoventurekapitalister, inkludert Alameda research og Republic Capital.

Da han snakket om CoinDCX-noteringen, sa Sumit Ghosh, administrerende direktør og medgründer Chingari:

"Denne oppføringen er et stort øyeblikk for oss, da det vil tillate skaperne fra alle kroker av verden å handle GARI-tokenet. Dette har kommet som et gigantisk sprang mot målet vårt om å styrke skaperne økonomisk på vår korte video-app, Chingari, som stort sett har blitt ignorert av de globale kort-app-plattformene.»

Chingari belønner skapere med GARI-tokens når de lager en video på applikasjonen og lar influencere tjene via innholdet deres gjennom tre alternativer: se-for-å-tjene, engasjer-for-å -tjene og spill-for-å-tjene.

GARI er stolt av å være en forstyrrende kraft i skaperøkonomien ettersom tokenet er fokusert på å gjøre det mulig for skapere å tjene penger på innholdet sitt på blokkjeden. Noteringen på CoinDCX har blitt tilrettelagt for å imøtekomme de stadig økende kravene fra millioner av skapere over hele verden, heter det i pressemeldingen.