Digital rubel vil dempe effekten av amerikanske sanksjoner

Innføringen av den digitale rubelen, Russlands kommende Digital Bank-valuta (CBDC), vil redusere landets avhengighet av amerikanske dollar, har økonomer sagt midt i økende aggressive sanksjoner som blir pålagt Russland som en konsekvens av invasjonen av Ukraina.

Enestående sanksjoner fra den vestlige verden øker sannsynligheten for at Russland misligholder sine utenlandsgjeldsbetalinger, sa Institute of International Finance (IIF) tidligere denne uken

"Den kumulative effekten av sanksjoner på den russiske økonomien er sterk, noe som fører til en betydelig nedgang i produksjonen i år," forklarte instituttet.

Verdien av rubelen har falt fra 76,2 dollar forrige måned til 116,8 dollar tidligere i dag til tross for desperate tiltak fra den russiske regjeringen for å forhindre svekkelse av rubelen. Sentralbanken doblet rentene til 20 % to dager ettersom over 50 % av Russlands valutareserver fortsatt er utilgjengelige for sentralbanken.

Mens Russland begynte prosessen med å redusere sin avhengighet av dollar i 2014, forventes virkningen av internasjonale økonomiske sanksjoner som ble vitne til under krisen bare å akselerere prosessen.

Russland har allerede redusert andelen av sine reserver i USD og har gått over til å støtte rubelen hovedsakelig via gull. IIF rapporterte at andelen av USD i russiske reserver har falt fra 43 % til 16 % fra 2014 til 2021.

Økonomers mening om at digitale valutaer vil spille en viktig rolle i å omforme den russiske økonomien. Lyn Alden, grunnlegger av Lyn Alden Investment Strategies, forklarte at introduksjonen av den digitale rubelen vil dempe slaget forårsaket av økonomiske sanksjoner:

"I likhet med hvordan Covid akselererte mange digitale økonomier og adopsjon på jobb, kan denne aggresjonen fra Russland og Vestens reaksjon når det gjelder sanksjoner og frysing av reserver, akselerere innføringen av alternative betalingskanaler og selvdepotlagre av verdi."

I mellomtiden fortsetter kryptovalutaer å være den frelsende nåden for både russiske borgere som nå har blitt stengt ute av SWIFT-systemet og ukrainske borgere som ønsker å bevare sine midler og motta donasjoner, og viser nytten av digitale valutaer som en sikring mot kriser.