Terra fortsetter å ta DeFi markedsandeler

Luna har vært i slaget i det siste, og har skutt opp svimlende 50 % den siste uken. Med 34 milliarder dollar er det for tiden den syvende største kryptovalutaen etter markedsverdi. Enda mer overskriftsverdig er at den nå har slått Solana (32 milliarder dollar) og Cardano (31 milliarder dollar), som opptar henholdsvis åttende og niende plass.

Via CoinMarketCap

Luna Token

Luna er selvfølgelig symbolet som driver DeFi-økosystemet til Terra Labs. Det virkelige produktet er en gruppe stablecoins, hvorav den største er den dollarfestede UST. For å koke ned tokenets nytteverdi på en enkel måte, vil Lunas pris gå så langt som UST går.

Etter hvert som UST blir adoptert, stiger Luna, og omvendt. Hvis markedsverdien for UST stiger, brenner Luna-tilbudet, og dermed stiger Luna-prisen (og omvendt). Dette er på grunn av den unike algoritmiske mekanismen som Terra stablecoins beholder sine fiat-pinner (markedsagenter oppmuntres til å gjøre dette via arbitrage).

Akkurat nå sitter UST stablecoin pen med en markedsverdi på 13 milliarder dollar (15. største krypto) – den fjerde største stablecoinen, men den eneste som tilbyr den fristende kvaliteten til desentralisering. Denne desentraliseringen er det unike salgsargumentet til UST, selvfølgelig. De tre tunge slagerne foran UST er alle sentraliserte, som i høy grad er et skittent ord i krypto. Den største er den mye utskjelte Tether ($79 milliarder, 3. største krypto), Circles USDC er neste ($53 milliarder, 5. største) og Binance USD er tredje ($18 milliarder, 12. største).

Så med Lunas meteoriske oppgang det siste året i tankene, følger det at vi kan forvente å se lignende vekst i stablecoin – som grafen nedenfor fra CoinMarketCap viser, en formidabel økning fra bare $2,8 milliarder denne tiden i fjor til dagens $13 milliarder for markedsverdien til UST.

UST markedsverdi via CoinMarketCap

Total verdi låst

En annen måte å spore UST-markedsverdien på er å undersøke totalverdien låst (TVL) i Terra-økosystemet. På samme måte som alle andre datapunkter relatert til Luna, gir det imponerende lesing. 11,2% av $290 milliarder TVL i hele DeFi-området er nå innelåst i Terra, ifølge DefiLlama. Galopperende forbi Solana, Avalanche, Fantom og BSC, ligger Terra nå komfortabelt på andreplass, med $23,5 milliarder i TVL godt unna BSC på tredjeplass med $12,4 milliarder. Ethereum regjerer selvfølgelig fortsatt med sine 117 milliarder dollar som representerer en 55% andel av TVL.

TVL på Luna (lilla på grafen) har vokst jevnt og trutt, og representerer nå 11,2 % av total DeFi TVL

Kontramarked

Men det er ikke bare bruttogevinsten som skiller seg ut. Et spennende særpreg ved Luna det siste året har vært dens tilbøyelighet til å bevege seg motsyklisk. Den handles for øyeblikket med bare 10 % rabatt i forhold til all-time high (Bitcoin handles med 36 % rabatt i forhold til all-time high, mens de fleste alt-mynter ligger betydelig dårligere an) – et symbol på hvor motstandsdyktig den har vært gjennom en brakkperiode for krypto de siste månedene. Faktisk, med en korrelasjon på 0,34 med Bitcoin de siste 9 månedene, er den bemerkelsesverdig lav i forhold til kryptostandarder. Grunnen til dette er at i perioder hvor krypto har falt, har investorer kastet kryptoeksponering og i stedet kjøpt opp stablecoin UST, og dermed pumpet Luna-prisen.

Så for å avslutte dette, kan Luna nå skryte av følgende:

Nest største TVL i DeFi-området

Største desentraliserte stablecoin (UST)

Kun 10 % rabatt i forhold til all time-high

Ekstremt lav korrelasjon til det bredere markedet etter kryptostandarder

Med disse imponerende egenskapene og en markedsverdi på 34 milliarder dollar, er ikke Luna lenger en alt-mynt. Det er i bigtime.