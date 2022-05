Dette ukjente spillet for å tjene spill kan ha betydelig potensial

Spill for å tjene er uten tvil en av de mest spennende nye grensene innen krypto. Etter den enorme suksessen til Axie Infinity, kommer stadig nyere og mer spennende prosjekter i spill for å tjene. Men hvorfor skal du i det hele tatt vurdere denne nisjen? Her er noen grunner:

Spill for å tjene kombinerer nå NFT-er som en del av prosessen.

Fremveksten av utvidet og virtuell virkelighet kan gjøre et spill for å tjene spill større.

Mange institusjonelle investorer sjekker også ut P2E-spill som fremtidige investeringer.

Vel, for de av dere som leter etter små og relativt ukjente P2E-spill i krypto, bør listen nedenfor være ideell:

Thetan Arena (THG)

Thetan Arena (THG) kaller seg selv et eSport-basert spill som kombinerer flerspillerfunksjonalitet og virtuell virkelighet. Det lar brukere danne lag og kjempe mot andre lag om belønninger i spillet.

Thetan Arena har så langt klart å tiltrekke seg over 23 millioner brukere. Det er også fortsatt betydelig undervurdert, med en markedsverdi på mindre enn 30 millioner dollar.

Pegaxy (PGX)

Pegaxy (PGX) er et lite og relativt under-radaren spill for å tjene-spill som lar spillere tjene og skape ekte verdi fra spillet. Blokkjede-spillet er gratis å spille og involverer i stor grad mech-hesteveddeløp i en metavers.

Pegaxy bruker et tokensystem. På den ene siden er det PGX som er det viktigste styringssymbolet for plattformen. Det er imidlertid et annet verktøysymbol i spillet kalt VIS. Per nå har Pegaxy en markedsverdi på mindre enn 3 millioner dollar.

Alien Worlds (TLM)

Alien Worlds (TLM) er mer et NFT-drevet metavers som inkluderer et P2E-spillelement. Plattformen lar brukere tjene NFT-belønninger når de konkurrerer i en simulert virtuell økonomi gjennom forskjellige planetariske verdener. Så langt har prosjektet sett markedsverdien over 50 millioner dollar, og mer vekst kan fortsatt komme i fremtiden.