deVere-sjef Nigel Green sier institusjonelle investorer forstår verdien av kryptovalutas fremtidsfokuserte teknologi.

Han sier at krypto er pengenes uunngåelige fremtid og lurer på hvorfor IMF presser El Salvador til å droppe Bitcoin som lovlig betalingsmiddel.

Institusjonelle investorer har i økende grad sett etter å øke kryptoeksponeringen sin fordi de forstår at digitale valutaer er «pengenes uunngåelige fremtid», sier administrerende direktør i deVere Group, Nigel Green.

Ifølge ham, er denne forståelsen en av grunnene til at Wall Street kjemper og andre institusjonelle investorer over hele verden er “fornuftig og øker sin eksponering.”

Han sier at appellen til kryptovalutaer er grunnen til at investorer med kjente navn og noen av verdens største multinasjonale selskaper investerer i krypto. Det er grunnen til at flere mainstream-selskaper har lagt til digitale eiendeler til balansen, og setter inn ressurser og ekspertise for å hjelpe industrien til å vokse.

" De forstår og verdsetter nøkkelegenskapene til Bitcoin og kryptovalutaer er designet for dette århundret og vokser derfor i appell ," sa Green.

DeVere-sjefen kommenterte noen av nøkkelfunksjonene som gjør krypto attraktiv som pengene i dette århundre og utover, og pekte på deres grenseløse og digitale natur. Dette gjør krypto perfekt egnet for global handel og handel midt i den økte digitaliseringen av den globale økonomien.

Green bemerket også at demografisk sett er det mer sannsynlig at de yngre generasjonene omfavner Bitcoin og andre kryptoaktiva enn de eldre, et scenario han føler fungerer til fordel for kryptovaluta.

IMF tar "feil" når det kommer til El Salvador Bitcoin-etterspørsel

Greens kommentarer inkluderte også en kritikk av Det internasjonale pengefondet (IMF), som nylig oppfordret El Salvador til å fjerne Bitcoin som et lovlig betalingsmiddel i landet.

Han mente at IMFs trekk setter institusjonen på " feil side av historien ", for å ha bedt en suveren nasjon om å droppe Bitcoin mens de tilsynelatende insisterer på at den skal fortsette å stole på et annet lands valuta.

Ifølge ham betyr El Salvadors vedtak om Bitcoin som lovlig betalingsmiddel at landet ønsker å utnytte "fremtidsfokusert finanspolitikk" som kan føre det ut av ustabilitet og overdreven tillit til amerikanske dollar.

I lys av IMFs oppfordring til El Salvador, lurer Green på om den Washington DC-baserte finansinstitusjonen er «redd for fremtidens finans».

Forvirrende for IMF å ikke se Bitcoins verdi

Crypto har blitt fremhevet som et verktøy som kan se finansiell inkludering og frihet sive inn i alle aspekter og sektorer av samfunnet. IMF innser så mye som nevnt i deres nylige konsultasjon med El Salvador, men Green sier at kravet om å få Bitcoin droppet er "forbløffende".

" Hvorfor fortsetter de å ønske å samle på gjeld til fattigere land som de vet er usannsynlig å kunne betale tilbake med tradisjonelle valutaer? Er IMF bekymret for dominoeffekten av nasjonalstatadopsjon som kan svekke deres dominerende globale innflytelse? " lurte han.

Han bemerker at like forvirrende som IMF-forespørselen til det sentralamerikanske landet er, ser Greens reaksjon på det som et "varselskudd" til andre land.

Green mener at institusjoner som IMF bør samarbeide med utviklingsland om måter rettet mot å komme seg ut av gjelden.

Han sier at dette ville være mulig med fremtidsfokusert politikk da " tidligere metoder, tydeligvis ikke har vært så vellykkede som de burde ha vært ."

DeVere-sjefen bemerker imidlertid at det er viktig å nøye overvåke El Salvadors situasjon, med målet om å sikre at landets Bitcoin-flytting kommer innbyggerne til gode etter hensikten.