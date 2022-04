Dogecoin (DOGE) bryter 100-dagers SMA – Er en okseløp på vei?

Dogecoin (DOGE) kan ha sett et stort løft etter at Elon Musk lanserte ideen om å bringe den inn i Twitter-betalingsøkosystemet. Meme-mynten steg til og med med rundt 8 % etter nyhetene, men den har siden falt kraftig. Men hva bringer fremtiden? Her er noen viktige utviklinger:

Etter den første Elon-oppgangen falt DOGE med nesten 16 % på 24 timer

Mynten klarte imidlertid å holde seg over sin 100-dagers SMA

Musks uttalelser vil neppe ha noen vesentlig effekt på prisaksjonen

Datakilde: Tradingview

Dogecoin (DOGE) -Hvorfor vil ikke Musks pumpe redde den?

Elon Musk er en av de mest innflytelsesrike stemmene innen krypto og teknologi. Da han kom med ideen om at Dogecoin kunne inkluderes som en del av Twitter-betalingsøkosystemet, steg prisen. Musk er tross alt den største aksjonæren i Twitter. Men det viser seg at denne oppgangen var kortvarig da investorer konfronterte de tekniske indikatorene.

Som et resultat falt DOGE med nesten 16 %. Men avgjørende, mynten har klart å holde seg godt over sin 100-dagers SMA på $0,13. Dette nivået har vist seg å være sterk støtte, og det er usannsynlig at DOGE vil bryte det.

Når mynten konsoliderer seg rundt denne prisen, forventer vi at okser vil presse seg videre mot 200-dagers SMA. Selv om vi ikke tror det er mulig å bryte 200-dagers SMA på kort sikt, kan et kort okseløp fortsatt være en stor seier for okser.

Har DOGE en fremtid innen betalinger?

DOGE var den mest suksessrike meme-mynten før Shiba Inu. I løpet av årene har mynten forsøkt å legge til mer nytte til økosystemet, og faktisk har mange utforsket den som et mulig betalingsalternativ.

Hvis Twitter faktisk er i stand til å adoptere det innenfor betalingsøkosystemet, vil DOGE lett bli en mainstream-mynt med enorme implikasjoner for den digitale økonomien.