Dogecoin (DOGE), den største meme-krypten, har falt med mer enn 15 % i løpet av de siste 24 timene etter at Anon-hvalene flyttet 250 millioner DOGE med halvparten av beløpet til Robinhood.

I skrivende stund handlet DOGE for $0,07903, ned 15,51% etter å ha gått tilbake fra en daglig topp på $0,09932.

Halvparten av beløpet overført til Robinhood

I følge en tweet fra @DogeWhaleAlert, en konto som sporer store Dogecoin-overføringer, ble det utført to transaksjoner som hver oversteg 100 millioner, det vil si 110.614.220 og 139.261.848 meme-mynter hver verdt henholdsvis $8.497.274 og $11.725.

Den andre transaksjonen på 139 261 848 Dogecoins ble overført til Robinhood, en populær USA-basert handelsapp som lar kunder investere i aksjer og kryptoer som Bitcoin, DOGE, Ethereum, Bitcoin Cash, Shiba Inu, Solana og andre populære mynter.

Tidligere i år begynte tjenesten også å la kunder bruke lokale kryptolommebøker for å sette inn, lagre og ta ut digitale valutaer.

I går rapporterte U.Today at Robinhood hadde 40 998 170 618 DOGE (verdt $4 390 002 113) for sine kunder, som er omtrent 30,90 % av DOGEs sirkulerende forsyning.

Nylige DOGE-aktiviteter

Etter Terra UST-dollartap og den nedadgående trenden til Bitcoin, har Dogecoin også handlet sidelengs.

For øyeblikket er DOGE 89,29 % ned fra nivået i fjor, 8. mai, da den steg til $0,7376 etter at Elon Musk, Tesla-sjef og eier av SpaceX, kalte seg «The Dogefather» på Twitter og deretter debuterte på lørdag Night Live (SNL).

Musks opptreden på amerikansk TV resulterte imidlertid i et massivt DOGE-salg, etter tre dager falt den til $0,45.

Tesla-sjefen har vært en stor fan av DOGE, og han har nevnt tokenet et par ganger på Twitter-innleggene sine, noe som har fått tokenprisen til å øke. Etter hvert som tiden gikk, begynte imidlertid effekten av tweetene hans å avta og forårsaket noen ganger en kortsiktig oppgang i tokenprisen.

I januar i år begynte Tesla Company å akseptere Dogecoin-betalinger for utvalgte varene i nettbutikkene sine. Men Musk kommenterte flyttingen ved å si at dette bare var et eksperiment og at han vil se hvordan det vil gå.