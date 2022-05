Den niende største mynten, målt i markedsverdi, økte verdien med nesten 14 % i løpet av de tidlige asiatiske handelstidene før et lite fall.

Etterspørselen fra detaljhandlere var den drivende faktoren for veksten. Live data viste en 186% økning i antall lommebøker som inneholdt Cardanos token ADA i mer enn en måned, rapporterte CoinDesk.

Denne korte guiden har alt du trenger å vite om Cardano-nettverket og mynten, inkludert om og hvor du skal kjøpe Cardano hvis du velger det.

De beste stedene å kjøpe Cardano nå

Bitstamp

Verdens lengste stående krypto utveksling. Siden 2011 har BitStamp gi et sikkert og pålitelig handelssted til over fire millioner individer og en rekke institusjonelle partnere.

Kjøp ADA med Bitstamp idag

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp ADA med Binance idag

Hva er Cardano?

Cardano er en av de største blokkjedene som bruker en proof-of-stake konsensusmekanisme med suksess, som er mindre energikrevende enn Bitcoins proof-of-work-algoritme.

Cardano hevder at all teknologi som utvikles gjennomgår fagfellevurdering, noe som betyr at alle ideer kan utfordres før de blir akseptert. Denne prosessen sikrer at Cardano-blokkjeden er stabil og holdbar, noe som øker sannsynligheten for å forutse potensielle problemer.

Som programvare med åpen kildekode kjører Cardanos funksjonalitet på forutsetningen om konfidensielle transaksjoner og krystallklar åpenhet i hele nettverket.

Sluttbrukerne har makten med bevis for null avsløring, noe som letter den matematiske konsistensen av hele transaksjonsprosedyren.

Bør jeg kjøpe Cardano i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Cardano-prisprediksjon

Digital Coin Price spår at ADA vil passere $2 innen utgangen av 2025. Den vil handles for minst $1,65 det året.

Reddit-fellesskapet anslår at ADA kan gå opp til $1,80 innen utgangen av dette året, men det vil reversere gevinster deretter.

Cardano på sosiale medier