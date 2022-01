Du kan nå kjøpe Bora, mynten har økt 14 % i dag: Her er hvor

Live BORA-prisen i dag er $1,15 med et 24-timers handelsvolum på $469,8 millioner. BORA har steget 13,92 % de siste 24 timene. Hvis du vil vite hvor de beste stedene å kjøpe Bora nå er, kan du finne det ut her.

Siden BORA er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe BORA ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe BORA akkurat nå:

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert BORA.

BORA er en DApp-plattform designet for å løse aktuelle bransjeproblemer ved å distribuere spill og digitalt innhold og fremme brukerinteraksjon ved å bruke dobbel blokkjedestruktur og proprietær token-mekanisme. Tokenet til plattformen er også kjent som BORA-mynt. BORA gir en løsning som låser opp verdien av digitale eiendeler på blokkjeden.

BORA-plattformen er designet med en modulær arkitektur for å tillate uavhengig blokkjedeimplementering av innholdsleverandører. Dette sikrer at hver tjenestes data og drift er garantert å fungere uavhengig og uten å påvirke andre tjenester på plattformen. I mellomtiden kan brukere dra nytte av de ulike innholdstjenestene som tilbys av BORA-økosystemet gjennom en enkelt enhetlig opplevelse.

Når du leser BORA-prisspådommer må du være klar over at de bare er en eksperts eller innsiders mening. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

Prognosen er at 1 BORA vil bytte eier for $16,24 i 2029. Dette er en økning på 1600 % i løpet av 7 år.

