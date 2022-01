ShibaDoge kombinerer navnene og de beste egenskapene til to elskede og veldig populære kryptoer som knapt trenger en introduksjon. Vi snakker om Shiba Inu og Dogecoin, selvfølgelig.

ShibaDoge er positivt påvirket av oppgangen blant meme-mynter med hundetema og steg 21 % i dag. Du har kommet til rett sted hvis du vil vite mer om denne spesielle mynten, om det er en god investering, og de beste stedene å kjøpe ShibaDoge nå.

De beste stedene å kjøpe ShibaDoge nå

Siden SHIBDOGE er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe SHIBDOGE ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe SHIBDOGE akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din SHIBDOGE

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert SHIBDOGE.

Hva er ShibaDoge?

ShibaDoges skapere har et høyt mål: å få utviklingen av valuta vekk fra statlig kontrollerte monopoler og gi makten tilbake til folket. For at dette skal skje, må fellesskapet samles.

Det er oppdraget til ShibaDoge – å til slutt slå sammen samfunnene bak Shiba Inu og Dogecoin. Den kombinerte markedsverdien for begge valutaer er for tiden over 40 milliarder dollar og representerer mer enn 5 millioner token-innehavere.

Det kortsiktige målet er å slå sammen 1 % av det publikummet, og skape verdi for 50 000+ innehavere og $400+ millioner i verdi. Ved å fokusere på den første prosenten tror skaperne at de kan bringe flere mennesker sammen.

Bør jeg kjøpe ShibaDoge i dag?

Kryptovalutaer er veldig flyktige, og meme-mynter – spesielt. Verdien deres kan variere basert på en enkelt tweet. ShibaDoge kan være en god investering for deg hvis du er villig til å ra risiko.

ShibaDoge prisprediksjon

Ifølge en ekspert på Quora vil ShibaDoge snart nå én cent hvis den fortsetter å prestere slik. Akkurat nå går den opp, men det kan komme et stort fall i prisen i fremtiden. I denne situasjonen kan ikke ShibaDoge nå en krone i løpet av de neste 5 årene.

ShibaDoge på sosiale medier