Russlands intensjon om å forby kryptovalutaer har fremkalt reaksjoner over hele linjen, med mange andre som har gitt uttrykk for motstand av ulike årsaker.

Den tidligere russiske presidenten Dmitrij Medvedev, som også hadde en periode som landets statsminister, er blant de mange som mener grepet ikke vil være den beste handlingen fra Moskva.

I et intervju med Tass bemerket han at han tror sentralbankregulatorer vil finne en bedre måte å håndtere saken på. Han sa imidlertid at han ikke tror restriksjonene vil oppnå det regulatorene sikter mot.

I følge Medvedev kan samtaler fra Bank of Russia rundt kryptoregulering med mål om å forby kryptorelaterte aktiviteter, ende med motsatt effekt av de ønskede resultatene.

" For å være ærlig, når du prøver å forby noe, fører dette veldig ofte til det motsatte resultatet ," sa han til Tass .

Forbud vil bremse innovasjon og sette Russland på sidelinjen

Medvedevs kommentarer kommer bare dager etter at Russlands president Vladimir Putin ba sentralbanken og andre statlige regulatorer om å oppnå konsensus om den foreslåtte reguleringen av kryptovalutaer.

I sin rapport om krypto og relaterte aktiviteter i Russland utgitt 21. januar, bemerket sentralbanken det den kalte for risikoer og trusler, og foreslo et totalforbud. Med dette trekket vil ikke landet tillate aktiviteter som handel, gruvedrift og bruk.

Blant dem som er imot det foreslåtte forbudet er Maxut Shadayev, ministeren for digital utvikling, og Anatoly Aksakov fra statsdumaen. Den russiske foreningen for elektronisk kommunikasjon (RAEC) gav også en uttalelse som motsetter seg planene, og bemerket at forbudet risikerte å sette Russland på sidelinjen og bremse innovasjonen i landet.

Ifølge Shadayev kan et totalforbud føre til at landet mister eksperter og spesialister på innovasjonsområdet. I mellomtiden ønsker Aksakov å se kryptovalutaer erklært lovlige, med en regjering som iverksetter mekanismer for å strengt overvåke industrien.

Russland er ikke det eneste landet som vurderer å forby kryptovalutaer eller vedta strengere regler.

India fikk et lovforslag som søkte om et kryptoforbud revurdert tidligere på året, mens Kina i 2021 innledet et alvorlig angrep på kryptosektoren. Det kinesiske angrepet tvang gruvearbeidere og store kryptoselskaper til å flytte til andre land da myndighetene forbød kryptogruvedrift og handel.

USA har så langt ikke indikert å ta et slikt trekk, men bransjeeksperter sier at landet kan vedta tøffere regler etter nylige rapporter om sektoren.

Til tross for den regulatoriske usikkerheten, tror mange innen kryptosektoren og på tvers av vanlige institusjoner at krypto og den underliggende blokkjedeteknologien "er her for å bli."